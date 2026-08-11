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Посольство России обвинило Гаагу в потворстве неонацистским устремлениям Киева
Посольство России осудило эксгумацию главаря ОУН Коновальца в Нидерландах
Дипломатическое представительство России в Нидерландах подвергло критике решение местных властей об эксгумации останков лидера украинских националистов Евгения Коновальца.
Посольство России в Нидерландах прокомментировало эксгумацию главаря запрещенной в РФ террористической Организации украинских националистов (ОУН*) Евгения Коновальца. Дипломаты заявили, что Гаага потворствует любым устремлениям Киева, включая неонацистские, отмечает РИА «Новости».
«Удивительного в том, что Гаага потворствует любым, даже самым аррогантным начинаниям своих киевских подопечных, нет», – заявили в посольстве.
В дипмиссии подчеркнули, что Украина давно превратилась в антироссийский проект. Даже самые откровенно неонацистские устремления Киева находят как минимум молчаливое согласие европейских официальных лиц. Ранее представитель мэра Роттердама подтвердил агентству проведение эксгумации останков Коновальца для их перезахоронения на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, останки основателя террористической организации ОУН Евгения Коновальца извлекли из могилы в Роттердаме.
Месяцем ранее украинское правительство постановило перевезти его прах на территорию национального военного мемориального кладбища. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о планах киевских властей собрать по всему миру коллаборационистов для создания масштабного пантеона.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ