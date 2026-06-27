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    27 июня 2026, 19:39 • Общество

    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации

    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина за сутки потеряла три истребителя МиГ-29, которые до сих пор остаются основой ее фронтовой авиации. Две машины были уничтожены на аэродроме в Николаевской области, еще одна рухнула в Полтавской области. Как говорят эксперты, для ВСУ это очень серьезный звонок. Россия достигла нового уровня разведки в реальном времени и вновь начала методично уничтожать самолеты противника на земле и в воздухе.

    В субботу Минобороны сообщило об ударе по аэродрому Вознесенск в Николаевской области. В ходе ведения разведывательно-ударных действий на нем была выявлена подготовка к вылету двух украинских МиГ-29. Один из истребителей с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй самолет в ЖБУ производил заправку топливом.

    В результате удара с применением двух беспилотников «Герань-4 сикер» оба истребителя с боекомплектом были уничтожены. Кроме того, в ходе удара уничтожен топливозаправщик – специальный автомобиль АПА-5Д (аэродромный подвижный агрегат), летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету. Видео ударов ВС России по аэродрому смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Практически параллельно в Воздушных силах ВСУ сообщили о потери связи с истребителем МиГ-29 в Полтавской области (находится примерно в 300 километрах от Николаевской). Самолет разбился, но летчику удалось благополучно катапультироваться. «Подтверждаем потерю самолета», – говорится в сообщении ведомства. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

    Военный эксперт Борис Рожин предположил, что помимо технической неисправности причиной потери истребителя могло быть поражение дальнобойной ракетой российского истребителя Су-35, дружественный огонь украинской ПВО или столкновение с беспилотником «Герань».

    Точное количество боеспособных самолетов МиГ-29 в ВСУ строго засекречено. По приблизительным оценкам профильных экспертов и западных аналитических институтов, к середине 2026 года на вооружении Украины оставалось в общей сложности от 20 до 50 единиц в разной степени боеготовности. До 2022 года Украина располагала примерно 35-45 боеспособными МиГ-29. Но в ходе боевых действий их флот пополнялся и поддерживался за счет поставок старых самолетов из Словакии и Польши.

    ВСУ уже получают американские F-16 и ожидают французские Mirage-2000, но именно советские МиГ-29 остаются «рабочими лошадками» украинской ПВО и фронтовой авиации. Эти самолеты адаптировали под использование западного высокоточного вооружения – например, американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и управляемых авиабомб JDAM-ER.

    В начале года велись активные переговоры о передаче Киеву еще до десяти оставшихся польских МиГ-29, но в июне Варшава временно приостановила процесс до урегулирования вопросов обмена технологиями.

    Как говорят эксперты, потеря сразу трех фронтовых истребителей – весьма ощутимый и болезненный удар по авиационному парку Воздушных сил Украины. Произошедшее существенно ослабляет возможности страны по прикрытию неба и нанесению ударов.

    «Потеря трех самолетов за одни сутки, два из которых были уничтожены на земле, а один разбился сам – это для Украины просто катастрофа. Менять ВСУ эту технику попросту не на что.

    Весь их нынешний авиапарк – это то, что осталось от наших еще общих отношений, когда мы жили в одной стране. Новых самолетов они не производят, пользуются старым советским наследием, которое стремительно заканчивается», – отметил пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    Особенно показателен случай в Полтавской области. «Да, летчик катапультировался и выжил, но то, что самолет просто потерял связь и упал, – это прямой признак того, что технику обслуживают не так, как того требуют регламенты. Машины эксплуатируют на износ, на грани возможностей. А когда технику не обслуживают должным образом, она падает. И это говорит о том, что в скором времени украинцам, может быть, и вовсе не на чем будет летать», – полагает эксперт.

    По его мнению, то, что истребитель под Полтавой мог стать жертвой собственной ПВО, – тоже абсолютно рабочая версия. «Ни для кого не секрет, что на Украине царит настоящая неразбериха в управлении войсками. И это далеко не первый случай, когда ВСУ сбивают свои самолеты. Расчет ПВО полагал, что целью является российский воздушный объект, пустил ракету – а в итоге оказалось, что сбили собственный истребитель. В той оперативной сумятице, которая сейчас происходит в украинских войсках, это для них вполне нормальное явление», – считает собеседник.

    Инцидент также говорит о кризисе системы «свой-чужой» и деградации авиационной инфраструктуры Украины в целом. «Система ПВО у них работает не как единое целое, а очагово: прикрывает только Киев и какие-то точечные важные объекты. Как таковой сплошной системы противовоздушной обороны на Украине уже нет. Наши «Герани» и ракеты совершенно спокойно находят свои цели, и Украина не может им толком ничего противопоставить. Какие-то перехваты происходят, но это, откровенно говоря, малоэффективно», – добавил Красноперов.

    Удар «Геранью» по аэродрому Вознесенск – отличная иллюстрация возросших разведывательно-ударных возможностей России

    «Применение беспилотников «Герань-4 сикер» показывает, что мы можем в реальном времени вскрывать подготовку вражеской авиации к вылету.

    Эти машины способны зависать в воздухе на определенной высоте и выискивать цели даже в капонирах и железобетонных укрытиях. Причем эти укрытия, что характерно, тоже строились еще в советское время, во времена «наших хороших отношений», – полагает майор запаса ВВС.

    «Сам факт того, что Россия вновь начала методично уничтожать самолеты противника на земле и в воздухе – это очень серьезный звонок для ВСУ. Мы ведь давно не фиксировали таких результативных ударов по авиации. Почему? Потому что они научились прятать все, что у них есть. Ни французские «Миражи», ни американские F-16, ни старые Су-24 давно не маячат в небе в прежних объемах. Именно поэтому потеря сразу трех МиГ-29 за сутки  для них крайне болезненна. Это говорит о том, что мы в общем-то всерьез подобрались к их аэродромам и научились вскрывать эту «прячущуюся» инфраструктуру», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Спикер согласен с мнением о том, что удары «Геранью-4 сикер» именно в момент подготовки к вылету говорят о новом уровне российской разведки в реальном времени.

    «Если это так, то это переломный момент. Понимаете, все эти разговоры про то, что у Илона Маска спутников очень много, а у нас мало, постепенно уходят в прошлое. Концептуально ситуация на орбите меняется. Мы запускаем аппараты, и, слава богу, практически все пуски идут безаварийно, мы наращиваем группировку. Скорее всего, именно это уже сказывается: мы получаем возможность следить за действиями врага в режиме онлайн, что позволяет нашим операторам наносить упреждающий удар до того, как самолеты закатят в бетонные укрытия», – предположил собеседник.

    Красноперов считает, что

    «здесь мы видим принципиально новый уровень координации: работа одних дронов, которые занимаются целеуказанием и разведкой, и других дронов, которые непосредственно уничтожают цель».

    «Чтобы управлять аппаратом на таком большом удалении от границы в режиме реального времени, нужно обладать высочайшим мастерством. И наши операторы дронов это мастерство демонстрируют», – отметил специалист.

    По его словам, новое поколение беспилотников «Герань» находит одиночную цель, даже спрятанную, и наносит удар. «Она может залететь, как у нас в народе говорят, «чуть ли не в форточку». Обнаружить самолет в ангарах, да еще и определить момент, когда к нему подогнали топливозаправщик и аэродромный агрегат – это, безусловно, ювелирная работа операторов БПЛА», – пояснил он.

    Не менее важный момент – это то, что заодно была выбита спецтехника: топливозаправщик и аэродромный подвижный агрегат. «Это штучные машины, которые остались у ВСУ в весьма ограниченном количестве. Без них самолеты на земле не запустить и не подготовить к вылету. Плюс погиб инженерно-технический состав, люди, прибывшие обслуживать именно эти борта. Не исключаю, что рядом находился и боекомплект средств поражения. Это говорит об одном: как бы противник ни пытался что-то спрятать в железобетон и капониры, от наших «Гераней» не скрыться. Мы их достаем везде», – подчеркнул пилот

    Уничтожение аэродромных заправщиков и агрегатов АПА-5Д – это не просто галочка в сводке, добавляет Дандыкин. «Этой техники обеспечения у ВСУ нет в массовом порядке. Мы регулярно бьем по аэродромам, уничтожая то, что еще осталось с советских времен. Потеря таких штучных машин напрямую скажется на количестве вылетов противника. Вы и так видите по сводкам, что в неделю сбивается по 16-20 французских авиабомб. Обнуление парка обеспечения сократит их число еще сильнее», – прогнозирует спикер.

    Но главный эффект здесь стратегический. «Постепенное уничтожение воздушных сил и истощение ПВО противника – хоть им и подкидывают ракеты – позволит нашим Воздушно-космическим силам действовать гораздо решительнее по поддержке наземных войск. Причем не только корректируемыми бомбами.

    Завоевание господства в воздухе – это сейчас самая главная задача, и ее решение напрямую повлияет на темпы нашего продвижения вперед»,

    – подчеркивает эксперт.

    Что касается падения истребителя в Полтавской области, то Дандыкин склоняется к версии о попадании российской ракеты.

    «У России есть ракеты с дальностью до 300 км, которые несут Су-35. Если противник где-то замешкался, ракета его найдет. Но я бы на месте ВСУ не стал искать оправданий в технических неисправностях. Они же профессиональные сказочники, начиная с Зеленского и заканчивая сводками Воздушных сил. Цитировать украинские СМИ сейчас – дело неблагодарное, это сплошное вранье, о чем уже говорили и у нас в Кремле», – отметил спикер.

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