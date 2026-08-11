Политолог Панарин: Поддержка из-за рубежа вытолкнула «Яблоко» в инфополе

Tекст: Олег Исайченко

«В последние недели российские пользователи интернета наблюдали резкий всплеск публикаций в поддержку «Яблока» в зарубежных соцсетях. Примечательно, что до августа эта партия оставалась относительно слабозаметной в социальном пространстве», – сказал политолог Игорь Панарин. По его оценке, причин такого роста внимания могло быть несколько.

В частности, посвященные партии посты в соцсетях могла намеренно тиражировать корпорация Meta* (признана экстремистской в России), а их авторы могли получать вознаграждения от украинских или западных спецслужб. Вместе с тем масштабированию тренда могли способствовать сами пользователи и создатели контента – они делали публикации, видя, что на этой теме алгоритмы платформы позволяют увеличить свои просмотры.

«Дополнительный интерес к партии был вызван и тем, что она не принимала участия в работе Госдумы прошлого созыва. То есть для людей, не особо интересующихся политикой, «Яблоко» стало новой политической силой, что подогревало интерес к ситуации вокруг нее», – считает собеседник.

По мнению политолога, иностранная поддержка стала основной причиной решения Верховного суда отменить регистрацию партийного списка «Яблока». «Любое вмешательство иных государств в выборы искажает электоральный процесс, с помощью чего зарубежные акторы надеются скорректировать в нужную для них сторону внутреннюю и внешнюю политику нашей страны. И с помощью «Яблока» они видели возможность для этого вмешательства», – резюмировал Панарин.

Ранее Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» на выборы в Госдуму. Соответствующий иск подала партия «Родина», его поддержали Генпрокуратура и Росфинмониторинг. Сторона обвинения подчеркивала, что ответчик не соблюдал ограничения, предусмотренные законом об основных гарантиях избирательного права.

Так, на счет партии поступали денежные средства от лиц, получавших, в свою очередь, финансирование из иностранных источников. Кроме того, материалы в поддержку «Яблока» распространялись через зарубежные площадки, признанные в России экстремистскими. Партия также проводила агитацию с нарушением прав интеллектуальной собственности, а также использовала сгенерированные ИИ агитматериалы, что запрещено законом.