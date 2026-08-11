Назван ущерб по делу о поставках консервов для Минобороны

Ущерб по делу о поставках консервов для Минобороны составил около 1 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

Материальный ущерб по уголовному делу в отношении обвиняемого в поставках некачественных консервов для нужд Минобороны бизнесмена Дмитрия Мизгира в настоящее время составляет около 1 млрд рублей, передает ТАСС.

«Точная сумма причиненного ущерба по уголовному делу в отношении Мизгира будет установлена в ходе следствия, но в настоящее время она составляет не более 1 млрд рублей», – сообщил источник агентства. Он также добавил, что сейчас проводятся профильные экспертизы, которые помогут установить окончательные цифры.

Предпринимателя ранее задержали сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности. Силовики вычислили его местонахождение с помощью телефонных биллингов и уличных видеокамер, после чего фигурант сдался без сопротивления.

В июле военный суд арестовал коммерсанта, находившегося в федеральном розыске. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, однако защита уже попыталась обжаловать решение о заключении под стражу.

Накануне сотрудники КГБ Белоруссии задержали подозреваемого в поставках некачественных консервов предпринимателя Дмитрия Мизгира.

Ранее Министерство обороны признали потерпевшей стороной по похожему уголовному делу о махинациях с сухпайками.

Обвиняемые топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината не компенсировали нанесенный военному ведомству ущерб в размере 1,3 млрд рублей.