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Назван ущерб по делу о поставках консервов для Минобороны
Ущерб по делу о поставках консервов для Минобороны составил около 1 млрд рублей
Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о поставках консервов, материальный ущерб составил около 1 млрд рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Материальный ущерб по уголовному делу в отношении обвиняемого в поставках некачественных консервов для нужд Минобороны бизнесмена Дмитрия Мизгира в настоящее время составляет около 1 млрд рублей, передает ТАСС.
«Точная сумма причиненного ущерба по уголовному делу в отношении Мизгира будет установлена в ходе следствия, но в настоящее время она составляет не более 1 млрд рублей», – сообщил источник агентства. Он также добавил, что сейчас проводятся профильные экспертизы, которые помогут установить окончательные цифры.
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