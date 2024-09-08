Минобороны признано потерпевшей стороной в деле о некачественных сухпайках

Tекст: Антон Антонов

В правоохранительных органах со ссылкой на материалы дела рассказали, что руководители ГПК действовали «в составе преступной группы». Деньги ведомства были присвоены «под видом поставок индивидуальных рационов питания».

«Потерпевшая сторона – Министерство обороны РФ. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», – приводит ТАСС текст сообщения.

Указывается, что общий ущерб оценивается как минимум в 1,3 млрд рублей. Сейчас следователи собираются допросить сотрудников Минобороны, в том числе бывших. Кроме того, следователи ждут результаты нескольких экспертиз.

Напомним, в документах сообщается, что руководители Грязинского пищевого комбината поставили российской армии в 2022–2023 годах более 9,1 млн некачественных сухпайков.

ФСБ задержала бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который, по версии правоохранителей, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Также задержали топ-менеджеров ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

