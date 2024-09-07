В армию России за два года поставили более 9,1 млн некачественных сухпайков

Общая стоимость поставок составила не менее 1,3 млрд рублей, говорится в документах. В них также указано, что ранее задержанные «Ковалевич В. Я., Михайленко М. А., Смирнова Э. А. <…> в период с 2022 по 2023 год, действуя совместно и согласованно под видом заключения контрактов с Минобороны совершили присвоение чужого имущества на сумму 1,3 млрд рублей», передает ТАСС.

Кроме того, результаты лабораторных исследований показали, что индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.