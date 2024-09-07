Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В армию России за два года поставили более 9,1 млн некачественных сухпайков
Руководители Грязинского пищевого комбината поставили российской армии в 2022–2023 годах более 9,1 млн некачественных сухпайков, следует из материалов дела.
Общая стоимость поставок составила не менее 1,3 млрд рублей, говорится в документах. В них также указано, что ранее задержанные «Ковалевич В. Я., Михайленко М. А., Смирнова Э. А. <…> в период с 2022 по 2023 год, действуя совместно и согласованно под видом заключения контрактов с Минобороны совершили присвоение чужого имущества на сумму 1,3 млрд рублей», передает ТАСС.
Кроме того, результаты лабораторных исследований показали, что индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.