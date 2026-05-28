  Путин заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ
    Политический кризис в Британии повысил шансы на распад королевства
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто
    Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ
    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН
    Гидрометцентр сообщил о грядущих заморозках в Московском регионе
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 19:03 • Новости дня

    Путин заявил о лидерстве России в сфере искусственного интеллекта

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия входит в число немногих государств, способных разрабатывать собственные независимые системы искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул уникальное положение страны в сфере передовых технологий, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, российский лидер отметил важность технологической независимости.

    «Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – сказал президент. Это заявление прозвучало в рамках его государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    Ранее в этот же день российский лидер провел продуктивные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Участие в форуме стало завершающим этапом программы государственного визита главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума российский лидер назвал искусственный интеллект ключевым направлением технологического развития стран ЕАЭС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал планы государств союза утвердить документ для безопасного внедрения нейросетей в экономику.

    В апреле глава российского государства призвал обеспечить создание отечественных фундаментальных моделей с максимальным уровнем суверенности.

    28 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Лавров ответил на планы Пашиняна «разбогатеть без России»
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Никола Пашиняна о возможном росте благосостояния Армении, несмотря на ослабление связей с Москвой, призвал армянского премьера подтвердить эти обещания на деле.

    «Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал министр «Вестям».

    Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни попытался убедить общественность в том, что власти страны не опасаются роста цен на сырье при ухудшении связей с Россией, поскольку рассчитывают разбогатеть, превратив Армению в «перекресток мира».

    Напомним, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях денонсации соглашения для Армении.


    28 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН

    МИД вызвал посла Люксембурга после эксгумации останков лидера ОУН Мельника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД вызвал посла Великого Герцогства Люксембург в Москве Томаса Райзена и заявил ему решительный протест.

    Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реакция последовала на состоявшуюся 19 мая в Люксембурге эксгумацию останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине, передает РИА «Новости».

    «28 мая в МИД был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.», – сказала Захарова на брифинге.

    По ее словам, российская сторона расценила действия люксембургских властей как пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. Она также указала на неонацистский характер киевского режима, подчеркнув, что его существование, по оценке Москвы, обеспечивается финансированием западных партнеров, включая Люксембург, и заявила об обоснованности решения о проведении специальной военной операции.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.

    Кремль назвал опасными для Европы планы Киева прославлять нацистов.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    28 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто

    В России анонсировали изменения в правилах техосмотра авто к 2028 году

    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти заложили в новую дорожную стратегию до 2036 года модернизацию техосмотра автомобилей, ключевые результаты которой ожидаются в 2028 году, отмечают СМИ.

    Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, в плане предусмотрено обновление системы техосмотра транспорта, пишут «Известия». В документе отдельно отмечено: «Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». За подготовку этих решений будут отвечать Минтранс, МВД и Минсельхоз, от них ожидают доклад в 2028 году.

    Сейчас обязательный техосмотр проходят легковые такси, грузовики и автобусы. Владельцы легковых автомобилей – физические лица обязаны проходить проверку только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию транспорта.

    План по реализации стратегии включает более 260 мероприятий. Ключевая цель документа – сократить смертность на дорогах как минимум в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Ранее Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства об усилении контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года.

    До этого Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предложили с помощью дорожных камер контролировать наличие у автомобилей не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт техосмотра.

    28 мая 2026, 16:11 • Новости дня
    Ереван отказался принимать часть российских наблюдателей на выборы
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Армянская сторона уведомила о нежелательности присутствия некоторых граждан России в качестве электоральных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва предварительно направила данные представителей в строгом соответствии с требованиями Еревана, передает ТАСС.

    «Списки российских наблюдателей были направлены в установленном порядке для проведения аккредитационных мероприятий. Все, как требовала армянская сторона. К сожалению, действительно, армянские партнеры неформально уведомили о нежелательности включения ряда граждан России в состав миссии», – заявила дипломат.

    Ограничения коснулись трех депутатов Государственной думы. Кроме того, в республике отказались принимать представителя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что сближение Еревана с Евросоюзом может стать поводом для обсуждения целесообразности дальнейшего членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    28 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Токаев заявил о судьбоносной миссии Путина

    Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для России

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул судьбоносную роль Владимира Путина для России.

    «Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», – сказал он после переговоров с президентом России в Астане, передает РИА «Новости».

    Токаев охарактеризовал Путина как государственного деятеля и политика мирового масштаба, который последовательно укреплял статус России как великой державы. Он подчеркнул, что, по его убеждению, без прямого участия Москвы ни одна крупная и значимая международная проблема не могла и не сможет получить должного решения.

    Президент Казахстана отметил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене. По его словам, сотрудничество с Москвой остается для Астаны безусловным приоритетом, а работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как нынешних, так и будущих руководителей двух стран.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    По итогам визита Россия и Казахстан подписали 15 документов о сотрудничестве.

    28 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ
    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане рассказал о влиянии новых технологий на рынок труда. По его словам, сценарий, когда люди будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален.

    По словам главы государства, развитие умных алгоритмов делает эти процессы неизбежными, передает РИА «Новости».

    «По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер.

    Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.

    Напомним, Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Месяцем ранее Владимир Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.

    В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями.

    28 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    АвтоВАЗ сообщил о новых цветах для кроссовера Lada Azimut

    Tекст: Денис Тельманов

    Цветовая гамма нового кроссовера Lada Azimut пополнится тремя уникальными оттенками: бежевым, зеленым и цветом морской волны.

    Российский автогигант расширяет палитру эмалей для своей перспективной модели Lada Azimut, передает РИА «Новости». В дополнение к восьми существующим цветам, доступным для автомобилей марки, кроссовер получит эксклюзивные варианты окраски.

    «Для Lada Azimut используют как уже знакомые, так и совершенно новые эмали. Среди них: «Гоби» – бежевый; «Эмеральд» – зеленый; «Серенада» – цвет морской волны», – говорится в официальном сообщении компании.

    Специалисты предприятия провели масштабные испытания новых лакокрасочных покрытий. Металлические пластины, окрашенные по серийной технологии, подвергли воздействию гравия, ультрафиолета, влаги, кислот и перепадов температур.

    Результаты тестов подтвердили высокую прочность эмалей, их устойчивость к сколам и выгоранию на солнце. Все основные материалы для покраски поставляются отечественными производителями.

    Напомним, премьера Lada Azimut, построенного на платформе Vesta, состоялась на ПМЭФ-2025. Автомобиль планируется оснащать модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, выдающими 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Старт серийного производства намечен на сентябрь текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года кроссовер Lada Azimut представили на международной промышленной выставке в Ташкенте.

    Прошлым летом этот автомобиль дебютировал перед широкой аудиторией на автомобильном фестивале в Москве.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров высоко оценил комфорт посадки в новой машине.

    28 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Представители двух стран официально закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере возведения атомной электростанции. Документ также предусматривает выделение специального займа для реализации этого масштабного проекта. Соглашение было подписано в рамках официального визита Путина в соседнее государство, передает ТАСС.

    Как ранее отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков, строительство энергетического объекта будет вестись с применением самых передовых отечественных технологий. Финансирование всех этапов работ полностью обеспечит российский государственный экспортный кредит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о возведении первой атомной электростанции.

    Власти Казахстана запланировали использовать российский льготный экспортный кредит для закупки необходимого оборудования.

    Возведение объекта под руководством госкорпорации Росатом стартует в 2027 году.

    28 мая 2026, 15:39 • Новости дня
    Власти Адыгеи ввели режим ЧС из-за срыва посевной

    Кумпилов: В Адыгее введен режим ЧС из-за срыва посевной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Адыгеи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за срыва сроков посевной кампании на фоне проливных дождей и переувлажнения почвы, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

    Кумпилов уточнил, что ключевые сельскохозяйственные культуры в республике из-за погодных условий пока не посеяны в запланированных объемах.

    «На территории республики введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято в связи со сложной обстановкой на полях республики. Из-за обильных осадков и переувлажнения почвы посевная кампания в Адыгее на сегодняшний день выполнена на 56%, так как техника не может выйти в поля. Не выполнены планы по посеву подсолнечника, кукурузы, сои и риса», – написал он в своем канале в Max.

    В конце апреля в Пензенской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов.

    28 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Пара из Омска бесследно пропала во время катания на сапбордах на Иртыше

    Полиция Омска начала поиски пропавшей на Иртыше пары с сапбордами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Омской области ищут мужчину и женщину, которые ушли из дома 25 мая с сапбордами для катания по Иртышу и не вернулись, сообщили в региональном УМВД.

    В Омске 43-летняя женщина и 41-летний мужчина ушли из дома с досками для плавания 25 мая и до сих пор не вышли на связь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение Ольги Симочкиной и Анатолия Бойко, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Известно, что пропавшие проживали на бульваре Архитекторов и отправились плавать на реку Иртыш.

    «Разбираясь в обстоятельствах, сотрудники полиции выяснили, что Анатолий и Ольга увлекаются катанием на сапбордах. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы», – рассказали в ведомстве.

    На данный момент судьба сибиряков остается неизвестной, их поиски продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года спасатели эвакуировали унесенных в открытое море на сапбордах подростков. Немногим ранее на реке Волга катер врезался в двух сапбордистов.

    А год назад уже в Приморском крае нашли тело пропавшей во время плавания на сапборде девушки.

    28 мая 2026, 17:17 • Новости дня
    Ливни в Дагестане разрушили уникальный 250-метровый арочный мост
    @ t.me/gibdd05rus

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старинный арочный мост длиной 250 метров у села Касумкент в Дагестане не выдержал многодневных дождей и паводка, обрушились три пролета конструкции, сообщили местные власти.

    Длительные проливные дожди и подтопления стали причиной того, что в Дагестане обрушились пролеты уникального арочного моста. Инцидент произошел у села Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГИБДД региона.

    В результате продолжительных дождей и подъема уровня воды в реке Чирагчай обрушились три пролета моста общей длиной 40 метров. Для движения машин организован объезд по мосту на 16-м километре автодороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост.

    В администрации Сулейман-Стальского района напомнили, что мост длиной 250 метров был построен в 1929 году. Тогда путь в села Сулейман-Стальского, Курахского, Хивского, Агульского и других районов Араканской долины проходил только через Касумкент.

    До строительства моста людей останавливала полноводная река Чирагчай, которую приходилось переходить пешком на свой страх и риск. Арочная конструкция считалась уникальной для своего времени и за почти сто лет существования несколько раз реконструировалась, однако нынешний паводок она не выдержала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане другой мост на перегоне Каякент – Берикей также разрушился из-за сильных дождей.

    Позже в республике на федеральной трассе «Кавказ» возле поселка Мамедкала еще один мост обрушился после подъема уровня воды.

    А в Сулейман-Стальском районе временный мост между селами Касумкент и Шихикент был смыт паводком.

    28 мая 2026, 18:09 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз должен задействовать влияние на страны, продолжающие экономическое сотрудничество с Россией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

    «Мы обсудили, как усилить давление на Россию во всем мире. Слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям», – сказала она, передает «Интерфакс».

    По словам Каллас, Европа должна гораздо активнее использовать рычаги в области торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерствам, чтобы усилить такое давление. Она напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России.

    Каллас также заявила, что Евросоюз, по ее мнению, не может выступать нейтральным посредником между Россией и Украиной в нынешней ситуации вокруг Украины.

    Во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России.

    28 мая 2026, 18:01 • Новости дня
    Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума в Астане.

    Заседание проходит в здании Конгресс-центра, куда также приехали главы делегаций государств – участников форума.

    Кремль в Max опубликовал фотографию руководителей делегаций стран – участниц форума.

    Евразийский экономический форум является ежегодным деловым мероприятием в рамках Евразийского экономического союза. В нем участвуют главы государств – членов ЕАЭС, представители органов власти, научных и академических кругов, делового сообщества стран Союза и третьих государств, а также международные организации, заинтересованные в развитии сотрудничества в формате ЕАЭС.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    Российский лидер анонсировал принятие важных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане.

    28 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    FT: Курс рубля достиг максимума за три года

    FT: Рубль показал сильнейшее укрепление с 2023 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская валюта укрепилась более чем на 60% к доллару, достигнув рекордных значений за последние три года на фоне глобальных экономических процессов, отметили западные СМИ.

    Рубль продемонстрировал рекордный рост по отношению к доллару, отмечает Financial Times. С конца 2024 года, когда курс российской валюты превышал отметку в 100 рублей за доллар США, рубль укрепился более чем на 60%.

    Издание связывает такую динамику с несколькими факторами. Среди главных причин называются кризис на Ближнем Востоке, повышение мировых цен на энергоносители и сохранение высокой ключевой ставки Центробанком России.

    При этом эксперты отмечают и негативные последствия сильной национальной валюты. Чрезмерное укрепление рубля снижает конкурентоспособность экспортных товаров. Как заявил изданию один из руководителей крупного российского банка, это становится дополнительной финансовой нагрузкой для отечественных экспортеров.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, при этом сейчас россияне активизировали покупку долларов на фоне укрепления рубля и сезона отпусков.

    Ранее сообщалось, что в течение месяца рубль укрепился на 12% и стал лучшей мировой валютой.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.


    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

