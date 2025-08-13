В Черном море спасли двух подростков, которых унесло на сапбордах

Tекст: Алексей Дегтярев

Девушки 16 и 17 лет вышли в акваторию Черного моря, чтобы посмотреть закат, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Во время прогулки на сапбордах началось волнение, подростки потеряли весло, и их стало относить течением от берега.

Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вышли на связь с девушками и определили их местоположение. Пострадавших обнаружили в 500 метрах от берега и эвакуировали в порт.

В порту спасенных девушек передали родным. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа на Волге у острова Голодный в Самаре катер врезался в двух сапбордистов, одному из них понадобилась медицинская помощь.

В мае во Владивостоке девушка ушла плавать на сапборде и пропала. Позже ее тело обнаружили с помощью квадрокоптера.