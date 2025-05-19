Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Найдено тело пропавшей в Приморье девушки
В Приморском крае обнаружили тело девушки, пропавшей в ходе плавания на сапборде во Владивостоке, сообщили в общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях ЧС «ПримПоиск».
Спасатели обнаружили тело девушки, продолжаются поиски тела мужчины, пропавшего вместе с ней, сообщили в организации, передает ТАСС.
Отмечается, что они вышли на сапе в море от Второй Речки до Де-Фриза днем 18 мая, они были на одной доске вдвоем. Поиски шли до поздней ночи, использовался квадрокоптер.
Ранее в мае в реке Ингушетии нашли тело утонувшего пятилетнего мальчика.