Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море
Жданова: Призывы Украины к перемирию в Черном море звучат цинично
Призывы властей Украины к перемирию в акватории Черного моря звучат цинично, учитывая их планы по дестабилизации региона, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«С учетом дальнейших планов киевского режима по дестабилизации Черноморского региона, его призывы к некоему перемирию в акватории звучат просто цинично», – заявила Жданова, передает РИА «Новости».
Дипломат выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Отмечается, что мероприятие прошло в закрытом для прессы формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России обвинил Запад в замалчивании ущерба экологии Черного моря от атак Украины.
В понедельник власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в регионе.