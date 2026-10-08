Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера
Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.
На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».
В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.
В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.