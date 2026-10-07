Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами
Песков: У Путина идет серия международных разговоров по случаю дня рождения
Президент Владимир Путин в свой 74-й день рождения проводит серию телефонных разговоров с иностранными лидерами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что иностранные лидеры поздравляют Владимира Путина с днем рождения по телефону, однако в некоторых беседах поднимаются «субстантивные вопросы», передает ТАСС.
«Путин работает в Кремле. Сегодня у него идет целая серия международных телефонных разговоров», – заявил он. Песков добавил, что в течение пары часов Кремль подготовит единое сообщение со списком проведенных президентом телефонных разговоров.
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днем рождения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также созвонился с российским лидером.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем поздравлении отметил выдающееся управление страной со стороны Путина.