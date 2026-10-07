Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Жапаров поздравил Путина с днем рождения
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с днем рождения
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил лидера России Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и успехов в деятельности.
Президент Киргизии Садыр Жапаров по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».
«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Садыр Жапаров тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности», – сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимира Путина с днем рождения по телефону поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Свои поздравления российскому лидеру направил президент Республики Сербской Милорад Додик.
С днем рождения Путина поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.