Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Рахмон поздравил Путина с днем рождения по телефону
Президент Таджикистана Рахмон поздравил Владимира Путина с днем рождения
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает администрация президента Таджикистана.
Рахмон пожелал Владимиру Путину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, передает ТАСС.
«В этом контексте глава Таджикистана особо подчеркнул значительный вклад уважаемого Владимира Путина в продвижении процесса укрепления и расширения стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в сообщении администрации президента Таджикистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду молодежь Петербурга поздравила Путина флешмобом у Петропавловской крепости.
В среду президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Путина с днем рождения.
Патриарх Кирилл направил поздравления с днем рождения Владимиру Путину.