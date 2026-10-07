Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.0 комментариев
Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, отметив его самоотверженное и преданное служение Отечеству.
«По промыслу Божию в течение многих лет Вы возглавляете нашу страну, последовательно и эффективно решая различные задачи, направленные на укрепление российской государственности и экономики, защиту традиционных нравственных и семейных ценностей, сохранение исторического, духовного и культурного наследия, обеспечение благополучной жизни людей, вверенных Вашему попечению», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.
Глава РПЦ отметил, что деятельность президента находит отклик в сердцах миллионов россиян, видящих в нем национального лидера. Он также выразил признательность за внимание к деятельности Церкви и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество государства, религиозных и общественных организаций.
Патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину неоскудевающих сил и благословенных успехов в его трудах на благо страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения.
Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения президента.
Глава Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравления Владимиру Путину.