Пашинян анонсировал запуск проходящего через Армению «Маршрута Трампа»

Tекст: Вера Басилая

Проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) пройдет через армянскую территорию и свяжет основную часть Азербайджана с его нахичеванской автономией, передает РИА «Новости».

«Есть одно важное событие – мероприятие, которое состоится завтра. Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP», – заявил Пашинян на форуме Digitec.

Премьер-министр Армении отметил, что важной частью инициативы станет энергетика и транзит электричества. По его словам, армянская электросеть будет соединена с сетями Турции и Азербайджана. Он добавил, что страна уже связана с Ираном и Грузией и продолжает инвестировать в повышение эффективности передачи энергии.

Декларация об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку была парафирована в августе 2025 года в Вашингтоне по итогам встречи лидеров двух стран с президентом США Дональдом Трампом. Тогда армянская сторона согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации соглашения с Соединенными Штатами по проекту «Маршрут Трампа». В прошлом месяце армянский парламент ратифицировал это соглашение.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о готовности Тегерана дать жесткий ответ США в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о прохождении транспортного коридора через зону ответственности российских пограничников.