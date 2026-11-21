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Пашинян анонсировал запуск «Маршрута Трампа» между Азербайджаном и Нахичеванью
Пашинян анонсировал запуск проходящего через Армению «Маршрута Трампа»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в воскресенье состоится официальный запуск проекта «Маршрут Трампа», который соединит Азербайджан с Нахичеванью.
Проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) пройдет через армянскую территорию и свяжет основную часть Азербайджана с его нахичеванской автономией, передает РИА «Новости».
«Есть одно важное событие – мероприятие, которое состоится завтра. Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP», – заявил Пашинян на форуме Digitec.
Премьер-министр Армении отметил, что важной частью инициативы станет энергетика и транзит электричества. По его словам, армянская электросеть будет соединена с сетями Турции и Азербайджана. Он добавил, что страна уже связана с Ираном и Грузией и продолжает инвестировать в повышение эффективности передачи энергии.
Декларация об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку была парафирована в августе 2025 года в Вашингтоне по итогам встречи лидеров двух стран с президентом США Дональдом Трампом. Тогда армянская сторона согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации соглашения с Соединенными Штатами по проекту «Маршрут Трампа». В прошлом месяце армянский парламент ратифицировал это соглашение.
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о готовности Тегерана дать жесткий ответ США в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о прохождении транспортного коридора через зону ответственности российских пограничников.