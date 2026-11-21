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Уголовное дело возбуждено после гибели подростка-руфера в Тюмени
СК возбудил дело после гибели руфера в вентиляционной шахте в Тюмени
В Тюмени возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка, упавшего в вентиляционную шахту жилого дома с высоты 22-го этажа, сообщили в Следственного комитете.
В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка-руфера, который сорвался в вентиляционную шахту многоэтажного жилого дома, сообщает в Max СУ СК по Тюменской области.
«Следственным отделом по Восточному административному округу Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ», – указали в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу 16-летний подросток, упавший в шахту с 22-го этажа, скончался в больнице.
Во вторник столичная прокуратура сообщила о гибели 15-летнего подростка при падении в вентиляционную шахту строящегося дома в Москве. В сентябре человек выжил после падения в шахту лифта в жилом доме в Москве.