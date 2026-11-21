Горемыкин наградил бойцов СВО и врачей в военном госпитале Новосибирска

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа представитель оборонного ведомства передал отличившимся военнослужащим ордена Мужества, а также медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Вы – настоящие защитники России. Уверенно скажу, что вся страна гордится вами», – подчеркнул Горемыкин. Он передал бойцам поздравления от имени министра обороны и поблагодарил участников спецоперации за смелость и верность воинской присяге.

За заслуги в лечении и восстановлении раненых врачам и медицинским сестрам госпиталя вручили медали Луки Крымского и «За помощь и милосердие». Замглавы ведомства выразил персоналу благодарность за важную работу в тылу.

Вместе с заместителем министра военнослужащих поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Представители власти пообщались с бойцами и членами их семей, ответив на вопросы о медицинском и финансовом обеспечении, а также о социальной поддержке ветеранов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники проходящего в Москве форума «Вместе победим» рассказали о действующих в России мерах поддержки ветеранов спецоперации.

Также в столице вручили ведомственные награды участникам проекта по социокультурной реабилитации военнослужащих.

Горемыкин заявил о понимании российскими бойцами целей спецоперации.