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Замглавы Минобороны Горемыкин наградил бойцов СВО в новосибирском госпитале
Горемыкин наградил бойцов СВО и врачей в военном госпитале Новосибирска
Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин посетил военный госпиталь в Новосибирске и вручил государственные награды проходящим реабилитацию участникам спецоперации и медицинскому персоналу.
В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа представитель оборонного ведомства передал отличившимся военнослужащим ордена Мужества, а также медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Вы – настоящие защитники России. Уверенно скажу, что вся страна гордится вами», – подчеркнул Горемыкин. Он передал бойцам поздравления от имени министра обороны и поблагодарил участников спецоперации за смелость и верность воинской присяге.
За заслуги в лечении и восстановлении раненых врачам и медицинским сестрам госпиталя вручили медали Луки Крымского и «За помощь и милосердие». Замглавы ведомства выразил персоналу благодарность за важную работу в тылу.
Вместе с заместителем министра военнослужащих поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Представители власти пообщались с бойцами и членами их семей, ответив на вопросы о медицинском и финансовом обеспечении, а также о социальной поддержке ветеранов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники проходящего в Москве форума «Вместе победим» рассказали о действующих в России мерах поддержки ветеранов спецоперации.
Также в столице вручили ведомственные награды участникам проекта по социокультурной реабилитации военнослужащих.
Горемыкин заявил о понимании российскими бойцами целей спецоперации.