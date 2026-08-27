Участник форума «Вместе победим» рассказал о реабилитации ветеранов СВО в Чечне

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы получаем весь объем поддержки, предусмотренной законом на федеральном уровне. Однако в Чеченской республике действуют и дополнительные меры помощи», – рассказал Ибрагим Такалаев, старший инспектор штаба ОМОНа «Ахмат-Грозный».

«Это личная заслуга главы региона Рамзана Кадырова и Фонда имени первого президента – по указу лидера республики созданы реабилитационные центры. Еще одно отдельное направление – спорт: мы участвуем в соревнованиях по футболу, боевым единоборствам, баскетболу, даже паркуру. Эти мероприятия финансируются именно из регионального бюджета. Параллельно обустраиваются спортивные площадки», – добавил собеседник.

Такалаев особо отметил высокое качество медицинской помощи для бойцов. «У нас в республике оказывается квалифицированная врачебная поддержка. Все новейшие технологии доступны, медицина работает на хорошем уровне и в быстром темпе», – пояснил он.

Большие возможности республика предоставляет и в сфере реабилитации ветеранов. «Профильных центров в регионе много, все они разные: одни оказывают психологическую помощь, другие способствуют физическому восстановлению. Буквально месяц назад в Грозном открыли еще один реабилитационный центр для участников СВО», – рассказал ветеран.

«Вся политика в республике выстроена вокруг поддержки вернувшихся бойцов. Но если говорить о том, что стоило бы перенять другим регионам или улучшить в масштабах страны – это оперативность решения социальных вопросов. У нас некоторые моменты стараются решать быстро, не дожидаясь федерального центра. Хотелось бы, чтобы такая практика была повсеместной», – предложил собеседник.

По его мнению, главное, чтобы человек, вернувшийся с фронта, не утопал в бюрократических процедурах. «Нужна единая электронная база данных. Пришел в одно место, в одно окно – записали, что ему необходимо, и в электронном виде быстро отправили по нужным ведомствам. У нас в фонде «Защитники Отечества» такое практикуется, но было бы гораздо проще, если бы все это было полностью переведено в цифровой формат. Это серьезно облегчило бы жизнь ветеранам», – считает Такалаев.

Еще один участник форума, Маргарита Рустамова, старший психолог Центра психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО при ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева, рассказала об особенностях своей работы.

«У нас два подразделения: одно в самой больнице, второе – в специализированной поликлинике для участников СВО в Москве. В обоих местах можно получить помощь психолога, психотерапевта, а при необходимости – психиатра и нарколога. Также мы работаем на базе Единого центра поддержки, где проводим первичный психологический скрининг для всех вернувшихся бойцов. По итогам скрининга определяем, нужна ли человеку помощь, и если да, то оказываем ее амбулаторно или направляем на стационарное лечение в санаторно-курортные учреждения», – отметила Рустамова.

Главным вызовом она называет недостаточную информированность, потому что «многие просто не знают, что имеют право на психологическую помощь». «Кроме того, существует стигматизация: люди боятся, что обращение к психологу будет воспринято как признак психического нездоровья. Мы постоянно объясняем, что это консультативная помощь без каких-либо негативных последствий. Наша цель – реабилитировать, помочь вернуться к мирной жизни, сохранить семью, трудоустроиться», – пояснила психолог.

«На мой взгляд, ключевое в данном направлении – регулярно показывать, что психологическая помощь безопасна, что за ней не стыдно обратиться. Если мы продолжим эту работу, результат обязательно будет», – подчеркнула Рустамова.

В четверг в Москве стартовал масштабный форум «Вместе победим» с участием ветеранов спецоперации. Более двух тыс. ветеранов и их родных собрались в столичном Дворце пионеров для обсуждения вопросов социальной адаптации и знакомства с инновационными программами комплексной реабилитации.

На площадке представлены более 20 партнерских зон с программами реабилитации. На форуме показали бионические протезы, кресла-вездеходы, VR-тренажеры для реабилитации и даже симуляторы горных лыж. Среди обсуждаемых тем – как открыть свое дело, получить гранты, компенсацию на рекламу.



Организаторами форума выступили фонд «Защитники Отечества», общество «Знание» и правительство Москвы.