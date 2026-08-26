Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.