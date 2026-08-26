Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?4 комментария
Системы ПВО за день сбили 51 украинский дрон над регионами России
Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских аппаратов самолетного типа на приграничные территории и акваторию Черного моря, сообщили в Минобороны.
В течение дня российские военные ликвидировали десятки вражеских воздушных целей. С 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник, сообщило Минобороны в «Макс».
В ведомстве уточнили, что все сбитые аппараты относились к самолетному типу. Дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Также беспилотники уничтожили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 22 августа российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку 457 украинских беспилотников.
Днем 19 августа дежурные средства ПВО уничтожили 438 вражеских летательных аппаратов над 12 регионами страны.
Ранее военное ведомство сообщило о перехвате 316 дронов самолетного типа над территорией России и Черным морем.