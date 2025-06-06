ВМФ России провел учения по защите судоходства на Балтике

Tекст: Дмитрий Зубарев

О проведении плановых учений с участием Балтийского и Северного флотов, а также Воздушно-космических сил, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС. В маневрах задействованы силы Московского и Ленинградского военных округов, а операции проходят как в акватории Балтийского моря, так и в воздушном пространстве над ним.

Особое внимание уделяется совместным действиям Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по обеспечению безопасности судоходства, с акцентом на предотвращение захвата российских судов и противодействие неправомерным действиям недружественных государств.

В рамках учений проводятся антитеррористические тренировки, досмотры гражданских судов, а также проверки подводной акватории в районах активного судоходства и на незащищенных рейдах. Были развернуты береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» с электронными пусками ракет по условному противнику, а экипажи кораблей отработали условные удары по морским и береговым целям.

По данным ведомства, в учениях участвуют до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, включая четыре носителя ракет «Калибр» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтфлот начал совместные учения с Северным флотом и ВКС. Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области и оценил выполнение планов по подготовке моряков. Одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации.