Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

Tекст: Антон Антонов

Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

