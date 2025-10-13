Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

  • Новость часаПрезидент Мадагаскара «уехал в безопасное место»
    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море
    Лукашенко: Оман выделит Белоруссии участок для туристического кластера
    Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства
    Гуцул рассказала о предложении закрыть ее дело в обмен на уход в отставку
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    5 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    39 комментариев
    13 октября 2025, 23:49 • Новости дня

    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

    Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

    Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

    Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

    Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

    Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    11 комментариев


    13 октября 2025, 10:23 • Новости дня
    Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) разъяснила, что подлодка «Новороссийск» движется по плану и проходит Ла-Манш в надводном положении согласно международным нормам.

    Как заявили в пресс-службе Черноморского флота, информация о неисправности дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции не соответствует действительности, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что экипаж подлодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Также подчеркивается, что в соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками пролива Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота, способная переносить ракеты «Калибр», была замечена у французских берегов. В мае сообщалось о «перехвате» в Ла-Манше подлодки «Краснодар», проходившей пролив в надводном положении согласно международным требованиям.

    Комментарии (6)
    11 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски

    FT: Корабли ЕС проигрывают азиатским в скорости из-за отказа от новой краски

    Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские суда теряют конкурентоспособность по сравнению с азиатскими из-за невозможности применять инновационную краску, способную снизить расход топлива почти на 40%., пишет газета Financial Times.

    Европейские корабли уступают азиатским по скорости и экономичности из-за отказа Евросоюза разрешить использование инновационной краски, сообщает Financial Times.

    Газета ссылается на источники в отрасли, которые отмечают, что из-за этого суда в Европе тратят больше топлива и не могут конкурировать с азиатскими на равных условиях, отмечает ТАСС.

    Разработку запатентовал шведский стартап I-tech. Вещество медетомидин, обычно применяемое как седативное средство, оказалось эффективным для защиты днищ кораблей: оно активизирует ракообразных, не давая им крепиться к корпусу судна, что предотвращает обрастание ракушками и снижает сопротивление. Специалисты объяснили, что если 10% корпуса покрыто ракушками, топливные затраты могут вырасти на 40% при сохранении скорости.

    I-tech подала заявку на одобрение своей технологии в Евросоюзе еще в 2009 году, но из-за бюрократических сложностей разрешения так и не получила. Более 90% продаж компании приходится на рынки Китая, Южной Кореи и Японии, где инновационную краску уже активно используют.

    Напомним, в сентябре в Японии прошло успешное испытание рельсовой пушки на экспериментальном военном судне.

    В июле Тайвань спустил на воду новый корвет-невидимку собственного производства.

    Комментарии (2)
    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 15:33 • Новости дня
    Эффективность ЗРК Patriot на Украине снизилась до 6%

    Экс-замглавы Генштаба ВСУ Романенко? Эффективность ЗРК Patriot снизилась до 6%

    Эффективность ЗРК Patriot на Украине снизилась до 6%
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские комплексы Patriot на Украине теперь перехватывают только 6% российских ракет из-за усовершенствованных маневрирующих боеприпасов, по сравнению с прежними 42%, заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

    По его словам, эффективность американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине значительно снизилась, сообщает ТАСС. заявил в эфире телеканала «Эспрессо»: «Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%».

    Генерал объяснил такое падение модификациями российских ракет. Они теперь активнее маневрируют и успешно уклоняются от систем противовоздушной обороны. Романенко также отметил, что батарей Patriot на Украине немного, а новые российские ракеты стали более эффективными после доработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине. Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты, создающие новые средства борьбы с западными системами. Киев признал беспомощность перед современными ракетами России.

    Комментарии (4)
    12 октября 2025, 01:54 • Новости дня
    ВСУ спешно направили подкрепление к Звановке в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ спешно шлет дополнительные силы и средства к Звановке Донецкой Народной Республики (ДНР) в район соседнего Свято-Покровского, так как контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить соседний Северск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «В районе населенного пункта Звановка противник оказывает ожесточенное сопротивление. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков. Сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что украинское командование выделяет отдельную роль Звановке, так как через нее откроется путь на Северск, который представляет для украинских боевиков стратегическое значение.

    Северск защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые  контролируются Киевом, уточнил эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко рассказал, что командиры ВСУ покинули Северск, а на позициях остались только простые солдаты для удержания обороны.

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска ДНР, в городе начались бои.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава  штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.

    На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.

    На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Военный эксперт Марочко рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), в городе начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Северске начались полноценные городские бои, поскольку с северной части наши военнослужащие уже малыми маневренными группами начинают работать в городе», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска продвигаются, несмотря на «ожесточенное сопротивление» ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям украинских военных под Северском в ДНР. В районе Северска российские подразделения за сутки расширили зону контроля, установив огневой контроль над значительной частью водоема Поселковый.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 01:25 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов пообещало Украине 200 млн евро на борьбу с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс написал в соцсети Х о встрече в Киеве с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и начальником разведки Кириллом Будановым, по итогам которой заявил о готовности Амстердама спонсировать Киев.

    «В Киеве мы обсудили авиаудары и линию фронта с министром обороны Шмыгалем и начальником разведки Будановым. Мы объявляем о выделении 200 млн евро на системы борьбы с беспилотниками, включая перехватчики дронов. Мы оказываем больше поддержки, чем когда-либо. С приближением зимы мы продолжаем!» – написал в посте министр Брекелманс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов заявило о переносе военной помощи Киеву с 2026 года на нынешний для ускорения поставок. Однако в октябре десятки жителей Амстердама вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия на Украину.

    Кроме того, власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в ЕС для ускоренного вступления Украины, настаивая на сохранении права вето.


    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 09:19 • Новости дня
    В Белоруссии проверили боеготовность армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Белоруссии переводятся в высшую степень готовности в рамках масштабной проверки, которая проходит по поручению главы государства, сообщила пресс-служба ведомства.

    Министерство обороны Белоруссии начало комплексную проверку вооруженных сил с приведением их в высшую степень готовности, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что мероприятия проводятся по поручению главнокомандующего вооруженными силами – президента Белоруссии. В рамках проверки отдельные подразделения будут переведены в состояние боевой готовности, выдвинутся в назначенные районы и выполнят задачи, определенные в распоряжении.

    Проверка проходит под руководством государственного секретариата Совета безопасности республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко предложил создать женские полки в белорусской армии. В учениях «Запад-2025» приняли участие 57 тыс. военных России и Белоруссии. Владимир Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в учениях «Запад-2025».

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 15:15 • Новости дня
    Глава МО Бельгии: Проект евроистребителя шестого поколения проваливается

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание боевого самолета ЕС шестого поколения сталкивается с серьезными проблемами из-за разногласий между странами-участницами проекта, заявил в интервью газете Soir глава МО Бельгии Тео Франкен.

    Глава МО Бельгии Тео Франкен заявил газете Soir, что проект SCAF по созданию боевого самолета ЕС шестого поколения идет плохо из-за разногласий, передает РИА «Новости».

    «Система воздушного боя будущего» (SCAF) – франко-германо-испанский проект. Он направлен на разработку истребителя шестого поколения и интегрированной сети воздушного боя. Завершение проекта запланировано примерно к 2040 году.

    Франкен подчеркнул, что Бельгия хотела бы участвовать в проекте, а не быть наблюдателем. Он прямо заявил: «На данный момент я не чувствую, что программа имеет большой успех. Очевидно, существует разногласия между Францией, Испанией и Германией.»

    Министр обороны Бельгии добавил, что неспособность стран и промышленников договориться является симптомом неспособности Европы развивать общую оборонную промышленность.

    Министр также отметил, что, хотя проект не умер, заявления сторон за последние недели не предвещают ничего хорошего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребители шестого поколения будут обладать определенными характеристиками. Франция заявила о своей способности создать истребитель нового поколения без участия Германии. Разработка истребителя шестого поколения вбила клин между Германией и Францией.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Бельгия анонсировала получение первой партии F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Soir сообщил о скором получении первых четырех истребителей F-35, что даст старт передаче устаревших F-16 на Украину.

    По его словам, Бельгия 13 октября получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США в 2018 году, передает ТАСС. Франкен сообщил: «Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн в понедельник». Эта база расположена в районе города Филиппвилль на юге страны.

    Ранее Франкен и бывший министр обороны Людивин Дедондер неоднократно подчеркивали, что поставки F-16 киевскому режиму начнутся сразу после получения Бельгией новых F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35. В мире начали пересматривать заказы на F-35 из-за опасений по поводу политики США. Новый премьер Канады распорядился пересмотреть контракт на покупку истребителей F-35.

    Комментарии (0)
    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

    В последнее время одно за другим встречаются сообщения о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный готовится к началу политической карьеры – и может быть, даже станет следующим президентом Украины. На чем основаны подобные спекуляции, есть ли у Залужного реальные политические амбиции и какие глобальные силы играют сегодня этой фигурой? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

