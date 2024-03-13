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    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

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    13 марта 2024, 02:21 • Новости дня

    Польша захотела увидеть в Европе «больше Америки»

    Президент Польши Дуда на встрече с Байденом заявил о желании увидеть в Европе «больше Америки»

    Польша захотела увидеть в Европе «больше Америки»
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Польше в Европе «нужно больше Америки – экономически, политически и в военном плане», заявил польский президент Анджей Дуда на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Дуда сказал, что поляки «верят в Америку». По его мнению, Европе требуется «больше американского духа в мышлении и действиях». Он «пригласил в Польшу новые американские фирмы», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Байден не видит необходимости в увеличении численности войск США на польской границе, передает ТАСС.

    США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в 3,7 млрд долларов. Также США предложили Польше заем в 2 млрд долларов на закупку вертолетов Apache.

    Напомним, замминистра национальной обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Польша ведет переговоры с США об увеличении американского воинского контингента. СМИ сообщали, что Дуда выступает за увеличение американского контингента.

    Военный эксперт Юрий Кнутов указывал, что «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяет себе диктовать условия Германии». По его словам, «судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском они смогут втянуть в конфликт страны НАТО и США».

    11 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин

    Спикер МИД России Захарова раскрыла «лживую параллель» со Второй мировой войной эстонского МИД

    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Эстонии «в антироссийском угаре» решил сделать очередной выпад в адрес России и русских, проведя при этом «лживую параллель» со Второй мировой войной, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала сообщение внешнеполитического ведомства Эстонии в соцсети о 80-й годовщине авианалета советской (МИД Эстонии пишет «русской») авиации на позиции фашистов в оккупированном Таллине.

    Так, эстонский МИД заявил, что налет осуществлялся с одной-единственной целью – якобы «русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине».

    Захарова заметила: ни для кого не секрет, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, при этом она подчеркнула, что «степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс».

    Дипломат пояснила, что вырванное фальсификаторами из контекста событие являлось частью операции советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов.

    «Естественно, ни по каким гражданским и культурным объектам Советская армия ударов не наносила – целью становились только военные цели», – указала она.

    По словам представителя МИД, Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, откуда в Германию шло продовольствие, также обеспечивалась связь с Северной Европой. В этой связи Захарова напомнила, что авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи.

    «Возможно, что для клана Каллас и потомков эстонских коллаборантов – это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей – законные военные цели», – сыронизировала она.

    Кроме того, Захарова подметила «лживую параллель» по фотографии, на которой якобы были запечатлены последствия действий СССР.

    «Фото сделано в августе 1941 года при отходе Балтийского флота, где разрушения были причинены не советскими войсками, а наступающими немецко-фашистскими захватчиками», – заметила она.

    Кроме того, дипломат напомнила, что во время освобождения Таллина в 1944 году Красную армию повсеместно встречали дружественно, как освободителей, невзирая на многолетнюю фашистскую пропаганду. «Некоторые местные жители рисковали своей жизнью, помогая советским воинам. Нельзя забывать и то, что в этой освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы – бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним», – резюмировала она.

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    10 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Захарова объяснила смысл оговорки Байдена об Афганистане и Украине

    Захарова: Штаты кроваво опозорились с украинским проектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший Афганистан с Украиной, просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.

    По словам Захаровой, СМИ сообщили, что «Байден перепутал Украину с Афганистаном», но он не перепутал, а просто не может больше сдерживать в себе то, что Штаты кроваво опозорились с украинским проектом, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

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    10 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

    Президент США Джо Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

    Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.

    По его словам, Америка допустила ошибку, когда охотилась за Усамой бен Ладеном до тех пор, пока не убрала его, передает РИА «Новости». Байден добавил, что при этом США «не стоило лезть на Украину, то есть в Ирак и Афганистан», так как это породило лишь больше новых проблем.

    Ранее Байден во время выступления на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал Россию и Китай.

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    11 марта 2024, 12:04 • Новости дня
    Экономист: Еврокомиссия может запретить украинскую агропродукцию, но не хочет

    Экономист Лизан: У Брюсселя есть три причины не запрещать импорт агропродукции с Украины

    Экономист: Еврокомиссия может запретить украинскую агропродукцию, но не хочет
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать. Более того, ЕС попытается надавить на Польшу, Венгрию и Словакию, которые ранее ввели ограничения. Это приведет к торгу во время обсуждения следующего важного для Брюсселя вопроса, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в Еврокомиссии заявили, что не могут запретить ввоз агропродукции с Украины.

    «Несмотря на заявления Домбровскиса, Еврокомиссия может выполнить требования польских фермеров и запретить ввоз сельхозпродукции с Украины. В конечном счете, если они отменили квоты в 2022 году, то что мешает принять решение об ограничениях сегодня», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Причин для такой риторики Домбровскиса несколько. Во-первых, это нежелание Еврокомиссии признавать собственные ошибки. Во-вторых, Брюссель хочет поддержать Украину за счет покупки ее зерна и содействия в его перевалке. В-третьих, ЕС таким образом пытается указать полякам на их место», – отмечает он.

    «Кроме того, некоторые страны Европы успешно зарабатывают на перевалке украинского зерна. Им невыгодно отменять квоты и вводить запрет на ввоз сельхозпродукции. Например, Румыния перевозит эти товары через порт в Констанце. Также в сохранении текущей ситуации могут быть заинтересованы государства с развитым животноводством, например, Нидерланды, Дания или Испания», – подчеркивает собеседник.

    «Евросоюз может принять меры против стран, запретивших ввоз украинского зерна, например, в виде штрафов или блокирования финансирования. Однако для Варшавы данный вопрос принципиален, поэтому ни одно правительство Польши не пойдет на уступки. На словаков давить легче, они могут уступить. Венгрия, вероятно, будет торговаться до последнего», – акцентирует эксперт.

    «Но в любом случае эти страны крайне негативно отреагируют на давление. Поэтому следует ожидать, что на следующем принципиальном для ЕС голосовании Польша, Венгрия и Словакия захотят занять оппозиционную Брюсселю позицию. Вопрос с зерном станет предметом торга. Это может произойти, например, во время обсуждения санкций или распределения финансирования в Европе», – резюмировал Лизан.

    Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не может выполнить требования польских фермеров о запрете ввоза сельхозпродукции с Украины. Более того, он отметил, что Варшава уже ограничила импорт украинского зерна в одностороннем порядке, в связи с этим не ясно, почему аграрии протестуют.

    Кроме того, Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Будапешта, Варшавы и Братиславы и заявил о готовности принять против этих стран меры. «Мы послали предупреждающие письма Венгрии, Польши и Словакии. Если ситуация не улучшится, то мы готовы идти далее и запускать процедуру нарушения этими странами», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, противостояние Польши и Украины из-за экспорта агропродукции длится почти полгода и набирает обороты. Варшава угрожает закрыть границу для товаров из соседней страны. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также с Литвой.

    При этом встреча польских фермеров с премьер-министром Польши Дональдом Туском не принесла результата, поэтому представители демонстрантов заявили, что протесты будут продолжены. Аграрии отмечают, что в ходе встречи «по сути ничего не прозвучало». Политик лишь заявил о некомпетентности чиновников и отсутствии отчетов.

    Владимир Зеленский в свою очередь утверждал, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Он также подчеркивал, что Варшаве не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему экономическое противостояние на границе Польши и Украины переросло в политическое.

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    10 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Медведев назвал Байдена «редким идиотом» за оговорку про Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отреагировал на оговорку президента США Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком.

    Как написал Медведев в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующий фрагмент из интервью Байдена, «редкий идиот».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший Афганистан с Украиной, просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.

    Напомним, президент США Джо Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

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    10 марта 2024, 02:55 • Новости дня
    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю

    Байден заявил о вреде Израилю от действий Нетаньяху против сектора Газа

    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю
    @ 10 Tampa Bay/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху своими действиями против сектора Газа больше вредит Израилю, чем помогает, заявил президент США Джо Байден.

    Байден признал право Нетаньяху «защищать Израиль» и «преследовать ХАМАС». Однако, по мнению президента США, Нетаньяху «должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей». Он упрекнул Нетаньяху в том, что из-за премьера «остальной мир идет вразрез тому, что отстаивает Израиль». Как заявил Байден, «это большая ошибка».

    При этом Байден обещал, что «никогда не оставит Израиль». Он подчеркнул, что «оборона Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что никакой красной линии нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

    Напомним, американские СМИ пишут о серьезном конфликте между Байденом и Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛа на город Рафах.

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    10 марта 2024, 05:55 • Новости дня
    Названа необходимая для восстановления Украины сумма

    Европейский инвестиционный банк предположил, что для восстановления Украины потребуется более 1 трлн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    По оценке Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может потребоваться свыше 1 трлн долларов государственного и частного капитала, сообщают информационные агентства.

    Хотя «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве» и сроки завершения конфликта неизвестны, все больше компаний усиливают свое присутствие на Украине, надеясь на «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Власти других стран и руководство компаний, а также инвесторы ждут, когда начнется восстановление Украины. Требуемая сумма, превышающая 1 трлн долларов, более чем в пять раз больше, чем средства, выделенные США в рамках «плана Маршалла» с учетом инфляции.

    Большую часть, по мнению Bloomberg, получат компании США и Европы, но и «Турция продвигается вперед». Турецкие компании восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали, рассчитывая получить «преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты».

    Напомним, согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года обойдется в 452,8 млрд евро (486 млрд долларов).

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    10 марта 2024, 03:56 • Новости дня
    Фицо не исключил согласия ЕС на вступление Украины по политическим мотивам

    Фицо высказал опасения из-за возможного принятия Украины в состав ЕС до ее соответствия необходимым критериям

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что желает Украине вступить в ЕС, но лишь тогда, когда страна будет соответствовать необходимым критериям.

    Фицо опасается, что при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС «будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул высокий уровень коррупции на Украине. По его словам, руководство ЕС старается не говорить об этом. Он отметил, что до завершения конфликта на Украине, процесс ее вступления в ЕС не сдвинется с места.

    Фицо сказал, что Словакия хочет «открыть тему немедленного прекращения огня» и «начала переговоров». По его мнению, «Запад чрезвычайно поддерживает» конфликт. Он заявил, что «этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией».

    Как заявил Фицо, Запад решил использовать конфликт «для ослабления России», но «это не работает» – Россия успешно «живет экономически и политически». «Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает», – сказал Фицо, призвав пересмотреть ее.

    Фицо отметил, что на Западе «начинают говорить об участии в какой-то форме военнослужащих ЕС и НАТО на Украине». Он заявил, что ситуация «не имеет военного решения».

    Также Фицо выступил против попыток отменить в ЕС право вето государств-членов при принятии решений в сообществе и за защиту европейского рынка от поставок украинской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

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    13 марта 2024, 01:31 • Новости дня
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

    Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы в случае, если ЕС решит конфисковать замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России, может привести к банкротству Euroclear – основного европейского депозитария ценных бумаг, сообщил европейский чиновник.

    Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

    По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

    Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

    Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

    Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».

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    11 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    Украина начала переговоры с ЕС и США об открытии неба

    Украина начала переговоры с ЕС и США по возобновлению авиаперевозок

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев вступает в официальные переговоры с американским и европейским регуляторами по возобновлению авиаперевозок, сообщил украинский министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

    Кубраков в интервью украинским СМИ заявил, что без согласования европейского и американского регуляторов совершать международные авиаперелеты невозможно. При этом уточнять какие-либо сроки возобновления перевозок он не стал, передает ТАСС.

    При этом, как признал министр, в мире есть «не так много примеров» гражданского авиасообщения в условиях боевых действий. Самым успешным примером он считает Израиль. Кубраков отметил, что украинская сторона консультируется с администрацией гражданской авиации еврейского государства.

    24 февраля 2022 года, после начала российской специальной военной операции, Украина закрыла свое воздушное пространство.

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    11 марта 2024, 05:03 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

    Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трам заявил, что президент США Джо Байден является худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки».

    «Джо Байден – худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», – приводит ТАСС заявление Трампа.

    По его словам, на выступления Байдена «почти никто не ходит», в то время как на его собственные мероприятия собираются «тысячи людей».

    При этом Трамп пригласил Байдена на дебаты.

    Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

    Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.

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    11 марта 2024, 14:48 • Новости дня
    Посол ЕС: Европейские дипломаты не получали сигнала уехать из России

    Tекст: Вера Басилая

    Послы ЕС после отказа от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им следует уехать из страны, заявил посол Евросоюза в России Ролан Гаралаг в комментарии RTVI.

    Гаралаг, отвечая на вопрос RTVI, сообщил, что представительство ЕС не опасается возможной высылки европейских послов из России. Он назвал «разумно обоснованным решением» и нормальными дипломатическими обычаями отказ прийти на встречу с Лавровым, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что действовали европейские дипломаты «не сами по себе и не по своей прихоти», а поступили абсолютно здраво и разумно.

    Послы стран Евросоюза проигнорировали встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в рамках марафона общества «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи рассказал глава дипломатического ведомства. По его словам, представители государств ЕС приглашались для разъяснений перед выборами президента.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи». «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в дипмиссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким может быть ответ Москвы на поведение послов ЕС.

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    12 марта 2024, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз исключил из санкционного списка трех россиян

    ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний, исключив из списка трех россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против российских компаний и граждан, которые начал вводить после воссоединения Крыма с РФ. При этом из санкционного списка исключили трех россиян, сообщил Совет ЕС.

    Как утверждают в ЕС, санкции введены в отношении лиц, «несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», передает ТАСС.

    Санкции продлены до 15 сентября 2024 года. При этом «в контексте пересмотра санкций» Совет ЕС принял решение не продлевать меры в отношении трех российских граждан, фамилии которых не называются. Также из списка исключены девять умерших.

    Ранее депутаты Европарламента призвали продолжать вводить новые санкции в отношении России и Белоруссии.

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    12 марта 2024, 14:09 • Новости дня
    Песков оценил запрос Байденом финансирования на «сдерживание» России

    Песков: В запросе Байденом финансирования на «сдерживание» России нет ничего нового

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль не видит ничего нового в запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России, а также на модернизацию американского ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что это постоянные статьи расходов в США, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США не примут в нынешнем виде бюджетный запрос администрации Байдена на 2025 финансовый год.

    Администрация США рассчитывала направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов, а на сдерживание России 1,5 млрд.

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    13 марта 2024, 01:53 • Новости дня
    Байден разрешил выделить помощь Украине на сумму до 126 млн долларов

    Байден делегировал Блинкену полномочия по выделению Украине помощи на сумму до 126 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Госдепа Энтони Блинкен получил полномочия по выделению Украине помощи на сумму до 126 млн долларов, сообщается в меморандуме президента США Джо Байдена.

    Блинкен должен «определить важность выделения» помощи Киеву для «интересов безопасности» США, передает РИА «Новости».

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. В Белом доме пояснили, что это стало «возможным благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов» Пентагона. Пентагон заявил, что применил «нежизнеспособный метод поддержки Украины», который можно считать «на данный момент хорошей сделкой на один раз».

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    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

    Минфин раскрыл подробности схемы, которая поможет частным российским инвесторам вернуть свои средства, вложенные еще до 2022 года в иностранные акции и другие активы, но с тех пор замороженные. Всего пострадали 3,5 млн россиян, которые вложили 1,5 трлн рублей в эти зарубежные активы. Как Россия намерена вернуть эти средства своим гражданам? Подробности

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    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов. Подробности

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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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