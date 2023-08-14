Польша нацелит американские танки на Брест и Калининград

Военный эксперт Денисенцев: Танки Abrams и вертолеты Apache могут быть использованы Польшей в случае атаки на Союзное государство

Tекст: Алёна Задорожная,

Евгений Поздняков

Польша намерена при помощи американских танков Abrams и вертолетов Apache укрепить восточный фланг страны. Об этом накануне сообщил глава военного ведомства республики Мариуш Блащак. Речь идет о так называемых Брестских воротах – участке шириной около 80 км между реками Нарев и Буг неподалеку от белорусского города Бреста.

Несмотря на то что Конгресс США еще не принял решение о передаче вооружения полякам, Блащак уверен – техника станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота. Для якобы защиты восточных рубежей Польши в состав ВС также будут включены южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и системы HIMARS.

Примечательно, но свои действия Варшава мотивирует именно некой потенциальной угрозой со стороны Белоруссии. Обстановка накаляется не первую неделю. Так, в ближайшее время Варшава намерена нарастить группировку военных в данном регионе до 10 тыс. человек. Как отмечает министр обороны страны, «уже через два года здесь будет сильнейшая армия в Европе». По его оценке, численность польских войск сегодня составляет 170 тыс. солдат. В Белоруссии эти действия называют желанием «показать зубы».

Также руководством Польши принято решение о создании военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в воеводстве на границе с Белоруссией. В частности, уже подписано соглашение о приобретении 140 контейнеров для размещения личного состава. Постоянная служба начнется через три месяца.

Еще в июле вице-премьер Польши и лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выступил с жесткой критикой в адрес НАТО относительно тактики защиты восточного фланга альянса. Одной из главных задач правительства он назвал обеспечение безопасности страны «во всех измерениях» – то есть от внутренних и внешних угроз.

В экспертном сообществе отмечают – Польша пытается прикрыть свои амбиции оборонительными смыслами, усиленно наращивая военную силу. Тем самым польские элиты не только отвечают на внутренний запрос общества в преддверии выборов, но и готовят почву для возможных операций по дуге от Западной Белоруссии до Западной Украины.

Что касается интереса к Брестским воротам, то для дислокации американской техники данный район выбран неслучайно. Контроль над этим участком в 80 км позволяет использовать русла рек Нарев и Буг как естественные преграды и тем самым защищать фланги формируемой группировки.

Кроме того, участок между речками Нарев и Буг имеет особый смысл для Варшавы, поскольку в этом же районе 100 лет назад выстраивалась оборона польских войск в ходе войны с Советским Союзом. Однако после того, как РККА взяла под контроль Брест, полякам пришлось выстраивать оборону с опорой на реку Висла.

Помня об этом, Качиньский не зря критиковал НАТО, о чем было упомянуто выше. По его словам, предшественники ограничивали польские вооруженные силы «к востоку от Вислы». «Согласно некоторым концепциям обороны восточного фланга НАТО, предполагалось просто оставить, отдать противнику территории, и только потом бы следовала контратака и их возвращение», – отметил политик.

Таким образом, как считают эксперты, дабы укрепить это направление, Польша рассчитывает на помощь Конгресса США и создает семь дивизий на востоке страны.

«В целом Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяет себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают военную технику», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Кроме того, Варшава разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник. «Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском они смогут втянуть в конфликт страны НАТО и США. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.

«Также стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев.

Apache предназначены для борьбы с бронетехникой, и Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.

«Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – уверен Кнутов.

«При обосновании военных трат и дополнительных закупок вооружений любой западный политик будет апеллировать к необходимости укреплять оборону собственного государства. Польша в этом плане не исключение. Она активно использует тему напряженности на восточных рубежах НАТО для того, чтобы закупить больше передовых американских вооружений», – добавил Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий.

«Но так или иначе, размещение дополнительных сил в районе рек Нарев и Буг вызывает опасения.

Через эту территорию проходит короткий путь до Калининградской области. Местность имеет колоссальное стратегическое значение, поскольку через нее можно обрезать сухопутные пути, связывающие Польшу с Прибалтикой», – подчеркивает собеседник.

«Нельзя исключать, что Варшава действительно готовится к наступательным действиям против Москвы и Минска. Теоретически подобные планы прорабатываются, что называется, на всякий случай генштабом любой страны. Но танки Abrams и вертолеты Apache действительно могут быть использованы Польшей в случае атаки на Союзное государство», – отмечает эксперт. При этом Денисенцев подчеркивает,

если бы подобная провокация готовилась в ближайшее время, Варшава уже проводила бы полноценную мобилизацию в стране. Пока же этого не происходит.

В свою очередь научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич обращает внимание на внутреннюю подоплеку действий Польши в районе Брестских ворот. «Внешняя и внутренняя политики республики тесно связаны. А спекуляции на тему угроз из-за рубежа – хороший для правящей партии способ удержаться у власти», – пояснил он.

«Предвыборная борьба рождает в умах политиков фантазии о тысяче танков и о превращении польской армии в самую сильную в Европе. Брестские ворота, которые Варшава решила укреплять, – это участок между двумя реками. Он крайне удобен для прохождения бронетехники, но заявленного количества машин ни для атаки, ни для защиты не хватит», – уверен он.

«Танки будут стоять на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. Это же бессмысленно. Более того, все эти амбиции идут вразрез с экономическими возможностями страны. А как мы помним, оторванность политических планов от реальности в прошлом неоднократно губила Польшу», – резюмировал Межевич.