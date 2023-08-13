Польша решила закрыть «Брестские ворота» американскими вертолетами и танками

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, вертолеты Apache вместе с танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота. На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса, передает «Коммерсант».

Также, по словам министра, на восточной границы в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.