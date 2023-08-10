Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек
Польша решила увеличить численность армии на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек
В ближайшее время Польша намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек, рассказал в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
При этом 4 тыс. военных будут непосредственно охранять границу, еще 6 тысяч будут находиться в регионах, прилегающих к ней, передает «Коммерсант».
Блащак добавил, что армия Польши активно вооружается современным оборудованием и модернизируется.
Министр предполагает, что «через два года у Польши будет сильнейшая армия в Европе». По его оценке, численность ВС страны на сегодня составляет 170 тыс. человек.
Между тем, по данным. New York Times, замглавы МВД Польши Мацей Васик заявил о планах направить 2. тыс. военнослужащих для укрепления своей границы с Белоруссией.
По словам министра, развертывание в два раза больше, чем запросила пограничная служба страны, и что подкрепление прибудет через две недели.
Ранее генеральное командование ВС Польши подтвердило размещение своих снайперов на границе с Белоруссией.