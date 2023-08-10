Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек

Польша решила увеличить численность армии на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек

Tекст: Елизавета Шишкова

При этом 4 тыс. военных будут непосредственно охранять границу, еще 6 тысяч будут находиться в регионах, прилегающих к ней, передает «Коммерсант».

Блащак добавил, что армия Польши активно вооружается современным оборудованием и модернизируется.



Министр предполагает, что «через два года у Польши будет сильнейшая армия в Европе». По его оценке, численность ВС страны на сегодня составляет 170 тыс. человек.

Между тем, по данным. New York Times, замглавы МВД Польши Мацей Васик заявил о планах направить 2. тыс. военнослужащих для укрепления своей границы с Белоруссией.



По словам министра, развертывание в два раза больше, чем запросила пограничная служба страны, и что подкрепление прибудет через две недели.



Ранее генеральное командование ВС Польши подтвердило размещение своих снайперов на границе с Белоруссией.