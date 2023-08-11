Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией

Глава Минобороны Польши объявил об отправке осенью частей новой дивизии на границу с Белоруссией

Tекст: Вера Басилая

Министр указал, что создается временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров для размещения личного состава, постоянную службу военные начнут через три месяца, передает ТАСС.

Ранее Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.

До этого генеральное командование ВС Польши подтвердило размещение своих снайперов на границе с Белоруссией.