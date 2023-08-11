Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией
Глава Минобороны Польши объявил об отправке осенью частей новой дивизии на границу с Белоруссией
Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.
Министр указал, что создается временная инфраструктура для частей первой пехотной дивизии, было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров для размещения личного состава, постоянную службу военные начнут через три месяца, передает ТАСС.
Ранее Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек.
До этого генеральное командование ВС Польши подтвердило размещение своих снайперов на границе с Белоруссией.