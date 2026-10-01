Путин объявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Россия готова к мирным переговорам по Украине, сообщил президент Путин. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», он напомнил о первопричинах конфликта на Украине и выразил желание Москвы завершить его путем мирных переговоров, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что готовность к диалогу сохраняется, но он должен вестись с учетом национальных интересов России и российского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве контактов с Киевом.

Во вторник на полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине.