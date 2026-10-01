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    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
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    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    22 комментария
    1 октября 2026, 21:35 • Новости дня

    Путин объявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

    Россия готова к мирным переговорам по Украине, сообщил президент Путин. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», он напомнил о первопричинах конфликта на Украине и выразил желание Москвы завершить его путем мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что готовность к диалогу сохраняется, но он должен вестись с учетом национальных интересов России и российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве контактов с Киевом.

    Во вторник на полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине.

    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    1 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.

    «Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

    Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.

    Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.

    Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.

    «Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

    Президент Владимир Путин оставил за Россией право на ядерный ответ в случае агрессии.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    1 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    @ Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не национализирует европейские активы, а утверждения об обратном являются ложью и провокацией, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».

    «На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего и ни у кого не забираем и не национализируем», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Он противопоставил действия России блокировке резервов российского Центрального банка и использованию доходов от них.

    «Заблокировали наши золотовалютные резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, недопустимо», – сказал Путин.

    Президент подтвердил, что при благоприятном сценарии европейские компании смогут вернуть свои активы в России. На вопрос об этом он ответил: «Да, получат».

    Путин пояснил, что часть предприятий в России передана под внешнее управление. При этом, по его словам, некоторые европейские государства забрали крупные российские предприятия, нарушив существующие правила. В качестве примера он привел действия Германии в отношении активов «Газпрома» и «Роснефти», а также упомянул ситуацию с «Лукойлом».

    Глава государства подчеркнул, что Россия создает условия для зеркального ответа в случае национализации ее компаний на Западе.

    «Ну что же мы не создаем для себя условия, при которых в случае национализации или, по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию. В понедельник президент передал российские активы сети Metro во временное управление.

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    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

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    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

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    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

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    1 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Путин констатировал разрушение сталелитейной отрасли Украины

    Путин: Из-за ответных ударов России Украина лишилась сталелитейной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ответные удары по экономике Украины привели к фактическому исчезновению украинской сталелитейной отрасли, заявил президент Владимир Путин.

    Удары вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесли ущерб экономике России, однако последовали ответные меры со стороны Москвы. Об этом Путин сообщил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    Глава государства пояснил, что целями украинских атак на гражданские объекты было нанесение экономического урона России. По оценкам властей, потери составили около 1% ВВП.

    В результате зеркального ответа российские войска начали наносить удары по объектам, имеющим важное значение для украинской экономики. По словам президента, теперь у Украины, по их собственному признанию, отсутствует металлургическая промышленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федерация металлургов Украины подтвердила прекращение выпуска стали в стране.

    На прошлой неделе оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК».

    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов.

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    1 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Пожар с обрушением конструкций произошел на химзаводе в Подмосковье

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате возгорания на предприятии в Подмосковье обрушились конструкции цеха, под завалами которого могут находиться четыре человека, сообщил представитель экстренных служб.

    Из горящего здания оперативно вывели 40 сотрудников предприятия, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Краснозаводске.

    «По предварительной информации, в результате пожара произошло обрушение конструкций в здании цеха на химическом заводе в Краснозаводске», – сообщил представитель экстренных служб.

    Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Спасатели проверяют информацию о людях, которые могли остаться под обломками рухнувшего строения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе власти эвакуировали 40 человек.

    В феврале при обрушении кровли цеха на липецком предприятии «Моторинвест» пострадали восемь рабочих.

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    1 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Путин заявил, что его не смутил визит Зеленского в Белград

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии какого-либо смущения из-за поездки Владимира Зеленского в Белград.

    Заявление прозвучало в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в четверг в Национальном центре «Россия».

    Модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федор Лукьянов, поинтересовался у главы государства, не смутил ли его визит Зеленского в столицу Сербии.

    «Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает. Мы политикой занимаемся», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко объяснил приезд Владимира Зеленского в Сербию шантажом со стороны Евросоюза.

    Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в сохранении прежнего политического курса страны.

    Жители сербской столицы провели акцию протеста против визита украинского политика.

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    1 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Площадь пожара в историческом центре Петербурга достигла 2 тыс. кв. метров

    Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге достигла 2 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Петербурга огонь охватил историческое здание XVIII века, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС.

    Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга расширился до 2 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС. «По уточненной информации, площадь пожара в Петербурге 2 тыс. квадратных метров», – заявили в пресс-службе МЧС России.

    Ранее спасательное ведомство информировало о том, что огонь охватил 450 квадратных метров исторического здания XVIII века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа огонь охватил квартиру на улице Большая Зеленина в центре Петербурга.

    Несколькими днями ранее в Пушкинском районе города произошел крупный пожар на складе площадью 60 тыс. квадратных метров.

    В июле на территории двух ангаров во Фрунзенском районе началось возгорание на площади 2 тыс. квадратных метров.

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    1 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Путин объяснил желание вести переговоры по Украине

    Путин объяснил верой в будущее желание вести переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.

    Во время пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Путин ответил на вопрос американского журналиста о переговорах. Президенту задали вопрос: почему он хочет идти на переговоры после стольких отказов, хотя Россия побеждает на земле. «После этого вопроса можно не отвечать. В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее», – ответил российский лидер.

    Продолжая уже серьезный разговор, Путин отметил, что смысл отдельных положений Минских соглашений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО Юго-Восток получает право на отделение. Президент напомнил и о переговорах в Турции, заявив, что их сорвал Борис Джонсон. По его словам, на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию не со стороны России, а со стороны США, и Москва согласилась на ряд из этих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер указал на желание Киева использовать диалог для остановки наступления Вооруженных сил России.

    Ранее глава государства назвал бывшего британского премьера Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса из-за срыва стамбульских договоренностей.

    При этом Москва выразила готовность подождать подходящего времени для возобновления мирного процесса.

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    1 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин отметил отсутствие условий для восстановления отношений России с Европой

    Путин отверг наличие условий для восстановления отношений России с Европой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для восстановления контактов с европейскими странами. По его словам, это касается как Европы в целом, так и конкретных стран региона, отмечает РИА «Новости».

    «По поводу условий для выстраивания диалога: у нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом или с конкретными европейскими странами», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер также отметил, что Москва не преследует цель разрушить Евросоюз. Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела объединения.

    «Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к возобновлению конструктивного диалога с государствами Европы.

    Ранее в четверг на заседании клуба «Валдай» глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию. Также российский лидер отметил важность практических действий для сохранения глобальной безопасности.

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    1 октября 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обвинил ряд европейских стран в грубом изъятии активов российских энергетических гигантов в нарушение всех существующих правил.

    «В некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгали у нас огромные предприятия... У Газпрома забрали, у «Роснефти» забрали. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит», – сказал глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    Российский лидер обратил внимание на то, что Москва не занимается изъятием чужой собственности. По его словам, страна не крадет и не национализирует зарубежные активы. Западные государства, напротив, заблокировали золотовалютные резервы Центробанка и распределяют доходы от них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал ложью обвинения в национализации европейских предприятий в стране.

    Ранее глава государства охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж.

    В свою очередь американские власти позволили проводить сделки с российским «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

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    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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