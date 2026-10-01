Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин объявил о готовности России к мирным переговорам по Украине
Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.
Россия готова к мирным переговорам по Украине, сообщил президент Путин. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», он напомнил о первопричинах конфликта на Украине и выразил желание Москвы завершить его путем мирных переговоров, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что готовность к диалогу сохраняется, но он должен вестись с учетом национальных интересов России и российского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.
В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве контактов с Киевом.
Во вторник на полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине.