Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
На полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине
В рамках Генеральной Ассамблеи ООН прошли непубличные переговоры между делегациями разных стран по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик подтвердил проведение ряда закрытых встреч в рамках сессии Генеральной Ассамблеи по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
«Мы знаем, что на полях состоялся ряд встреч, закрытых встреч между различными делегациями», – сообщил Дюжаррик на пресс-брифинге. Он выразил надежду, что страны используют время в ООН для переговоров и продвижения к миру.
Представитель также отметил усилия генерального секретаря организации Антонио Гутерриша. По его словам, руководство ООН продолжает проявлять максимальную активность в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине в Нью-Йорке.
Украинская делегация провела на полях Генассамблеи консультации со спецпосланником президента США.
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Гутерришем последствия этого конфликта.