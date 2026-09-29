На полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Представитель ООН Стефан Дюжаррик подтвердил проведение ряда закрытых встреч в рамках сессии Генеральной Ассамблеи по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

«Мы знаем, что на полях состоялся ряд встреч, закрытых встреч между различными делегациями», – сообщил Дюжаррик на пресс-брифинге. Он выразил надежду, что страны используют время в ООН для переговоров и продвижения к миру.

Представитель также отметил усилия генерального секретаря организации Антонио Гутерриша. По его словам, руководство ООН продолжает проявлять максимальную активность в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине в Нью-Йорке.

Украинская делегация провела на полях Генассамблеи консультации со спецпосланником президента США.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Гутерришем последствия этого конфликта.