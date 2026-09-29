Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников

Во Франции полиция задержала 440 человек на протестах старшеклассников

Tекст: Вера Басилая

Около двух третей задержанных были помещены под стражу. В основном задержания проводились за порчу имущества и нападения на полицейских. Большинство задержанных – несовершеннолетние, передает ТАСС.

В ходе беспорядков пострадали 48 полицейских, в семи случаях в них бросали соляную кислоту.

Старшеклассники уже неделю протестуют в парижском регионе против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты иногда перерастают в беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией.

Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек.

Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек.