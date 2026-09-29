Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников
Во Франции полиция задержала 440 человек на протестах старшеклассников
Полиция Франции задержала 440 человек во время протестных акций старшеклассников по всей стране, сообщил глава МВД Лоран Нуньес.
Около двух третей задержанных были помещены под стражу. В основном задержания проводились за порчу имущества и нападения на полицейских. Большинство задержанных – несовершеннолетние, передает ТАСС.
В ходе беспорядков пострадали 48 полицейских, в семи случаях в них бросали соляную кислоту.
Старшеклассники уже неделю протестуют в парижском регионе против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты иногда перерастают в беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией.
Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции пострадали более десяти человек.
Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.
В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек.