По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Лувр закрылся на день из-за забастовки сотрудников после серии скандалов
Сотрудники Лувра объявили забастовку из-за нехватки персонала и ветхости здания
Крупнейший музей Франции не принимает посетителей 15 декабря из-за забастовки сотрудников, вызванной протестами против методов управления и нехватки персонала.
Лувр в Париже 15 декабря оказался закрыт для посетителей из-за забастовки сотрудников, передает ТАСС.
На официальном сайте музея сообщили: «В связи с забастовкой музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства».
Как уточняет издание Le Monde, около 400 сотрудников собрались в музее и единогласно проголосовали за проведение однодневной забастовки. При этом часть работников выступает за бессрочную акцию, однако такое решение пока не принято.
Причиной протеста стало недовольство методами управления администрации Лувра, а также усугубляющейся ситуацией с нехваткой персонала и техническими проблемами музея. Поводом для возмущения послужил недавний случай ограбления Галереи Аполлона и участившиеся задержки при закрытии залов из-за недостатка работников.
Профсоюзы настаивают, что сотрудники ежедневно сталкиваются с ростом нагрузки, ужесточением управления и размытыми служебными инструкциями, что мешает качественно обслуживать посетителей. Забастовка рассматривается как стратегическое давление на руководство, чтобы добиться изменений в организации работы музея.
Ранее соообщалось, что сотрудники Лувра объявили о намерении начать забастовку из-за возросшей рабочей нагрузки и ряда инцидентов, включая утечку воды в зале египетских древностей.
Между тем ущерб от ограбления Лувра, произошедшего в октябре, составил 88 млн евро.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.