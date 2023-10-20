Российским чиновникам разрешили ездить на китайских Haval

Tекст: Вера Басилая

В перечень рекомендованных автомобилей вошли модели бренда Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренда УАЗ («Патриот» «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), бренда Aurus (Senat, Komendant), бренда «Москвич» (3, 3е, 6), бренда Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренда Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), передает ТАСС.

Также для закупок рекомендованы автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов. В приоритете – высоколокализованные модели, но закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (не менее 3,2 тыс. баллов – прим. ВЗГЛЯД), может осуществляться по разрешению, согласно приказу Минпромторга России.

Haval – китайский автомобильный бренд, основанный в 2013 году. Завод автомобилей Haval в России открылся в 2019 году в Тульской области. На нем осуществляется полный цикл собственного производства. В начале 2023 года там выпустили 100-тысячный автомобиль.

Президент Владимир Путин ранее указывал, что отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, где ездят на отечественных машинах.