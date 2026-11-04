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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
Гидрометцентр: В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
В Москве и Подмосковье с вечера среды начал действовать желтый уровень погодной опасности в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах, предупредил Гидрометцентр.
В столице и Московской области ввели повышенный уровень погодной опасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Желтый уровень погодной опасности вводится из-за гололедицы.
В ведомстве также предупредили, что в ночные и утренние часы местами возможно отложение изморози.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Московском регионе вводили желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана.
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила об ожидаемой первой в сезоне гололедице.
В пятницу октябрь в Москве назвали одним из пяти самых теплых в истории из-за положительной температурной аномалии.