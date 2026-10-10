За ночь субботы к Москве летели 403 дрона ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ночь на субботу в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. 25 беспилотников были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. В пятницу силы ПВО отразили атаку еще 15 беспилотников на Москву. А во вторник при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены жилые дома.