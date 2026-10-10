Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
За ночь субботы к Москве летели 403 дрона ВСУ
В сторону Московского региона за ночь летело более 400 беспилотных летательных аппаратов, из них 25 были уничтожены на подлете к столице.
В ночь на субботу в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. 25 беспилотников были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. В пятницу силы ПВО отразили атаку еще 15 беспилотников на Москву. А во вторник при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены жилые дома.