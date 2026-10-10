Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.4 комментария
Силы ПВО сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве
Силы ПВО за сутки уничтожили 25 летевших на Москву беспилотников
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны еще 15 беспилотников на подлете к Москве.
«Сбиты пятнадцать беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Сергей Собянин.
С учетом этих данных с начала суток средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к столице 25 БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку 15 аппаратов на столицу.