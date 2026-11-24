Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Захарова опровергла сообщения о высылке российских дипломатов с Кипра
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о высылке двух российских дипломатов с Кипра является спекуляцией и не соответствует действительности.
«Речь идет о спекуляциях в СМИ, которые мы обычно не комментируем, однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности», – заявила Захарова ТАСС.
Так она прокомментировала появившиеся ранее в прессе публикации, что кипрские власти приняли решение о высылке из страны двух сотрудников российского дипломатического представительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Politico сообщило о высылке властями Кипра двух российских дипломатов.
В субботу Мария Захарова комментировала заявления властей Молдавии о возможной высылке посла Олега Озерова.