Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Роспотребнадзор: Более 51 млн россиян привились от гриппа
В рамках всероссийской кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали свыше 51 млн человек, сообщили в Роспотребнадзоре.
В регионах России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодня привито более 51,8 млн человек, следует из сообщения Роспотребнадзора.
Неделей ранее Роспотребнадзор отчитывался о 45,4 млн вакцинированных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии значительного подъема заболеваемости гриппом в стране. В
В сентябре глава Роспотребнадзора анонсировала полное изменение состава вакцин от гриппа в предстоящем сезоне.