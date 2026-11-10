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Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы
Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов
Сырая речная и морская рыба может быть заражена различными паразитами, поэтому ее употребление в пищу без термической обработки или глубокой заморозки категорически противопоказано, заявил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
«Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».
Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.
По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.
В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.