Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы

Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».

Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.

По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.

В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.