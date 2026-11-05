Минобрнауки отказалось отменять письменные дипломные работы

Минобрнауки: Планов отказываться от письменных дипломных работ нет

Tекст: Катерина Туманова

Форматом может быть как классическая работа, так и защита стартапа, передает РИА «Новости».

«Сегодня сам университет определяет, в какой форме организовать выпускную квалификационную работу. Есть такие проекты, как «Стартап как диплом», например, он не предусматривает вообще письменных работ. Это на усмотрение вуза, и это так и останется», – пояснил Могилевский, комментируя влияние искусственного интеллекта на учебный процесс.

Он добавил, что при защите письменных работ необходимо сохранить устную коммуникацию. По словам замминистра, опытный преподаватель по первым словам студента способен определить, использовался ли искусственный интеллект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в вузах начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ. Летом министр Фальков заявил об утрате традиционным форматом дипломных работ актуальности. В мае он предупреждал об отмене традиционных дипломов в вузах из-за развития технологий ИИ.