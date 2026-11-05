По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Блогер Лерчек захотела посетить пересмотр приговора в Мосгорсуде
Блогер Лерчек захотела присутствовать на пересмотре приговора
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка, планирует лично присутствовать в Мосгорсуде на пересмотре приговора по делу о незаконном выводе средств за рубеж при условии хорошего самочувствия.
«Валерия рассматривает вопрос личного участия в заседании, но все зависит от ее самочувствия», – рассказал РИА «Новости» адвокат Константин Третьяков.
Заседание пройдет в закрытом режиме.
В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей за незаконный перевод более 250 млн рублей в ОАЭ, а также на три года запретил администрировать сайты.
Защита обжаловала приговор с требованием оправдать блогера, а прокуратура потребовала ужесточить наказание до шести лет лишения свободы. Мосгорсуд перенес заседание на 5 ноября из-за состояния здоровья подсудимой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер рассказала о повторном курсе химиотерапии. В понедельник Лефортовский суд Москвы приговорил стилиста Эльвиру Янковскую к условному сроку за мошенничество при продаже контрафактной одежды Чекалиной.
Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака.