Стилист получила условный срок за продажу подделок блогеру Лерчек

Стилиста Янковскую приговорили к условному сроку за продажу контрафакта блогеру Лерчек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стилист Янковская признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд вынес решение о наказании за реализацию поддельной брендовой продукции под видом оригинальной, передает РИА «Новости».

«По совокупности преступлений окончательно назначить Янковской Эльвире Мансуровне наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы... наказание считать условным», – огласил приговор судья.

В ходе следствия установлено, что Янковская предложила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) приобретать люксовые вещи по ценам ниже рыночных. На протяжении полутора лет клиентка покупала через нее предметы гардероба от Christian Dior, Prada и других марок. После одной из покупок Чекалина усомнилась в подлинности товаров и отдала их специалистам, которые подтвердили создание контрафакта из-за несоответствия качества пошива.

Стилист отказалась урегулировать вопрос мирным путем, после чего было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что Янковская приобретала вещи для клиентов у продавца реплик с рынков «Садовод», ТЦ «Люблино» и ТЦ «Дубровка».

Потерпевшими по делу проходили семь человек, общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Чекалина и еще четверо пострадавших отказались от гражданских исков, так как Янковская полностью возместила им потери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу защита блогера Валерии Чекалиной обратилась в суд с ходатайством о разрешении на выезд в Китай для прохождения лечения. В прошлый понедельник правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело о халатности после исчезновения изъятых у блогера ювелирных изделий. В прошлом месяце прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Никиты Тулупова.