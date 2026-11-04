Мосгорсуд закрыл от журналистов заседание по жалобе на приговор Лерчек

Мосгорсуд закрыл заседание по жалобе на приговор блогеру Лерчек

Tекст: Катерина Туманова

Мосгорсуд ранее перенес слушание по жалобе на приговор с 17 на 5 ноября в связи с лечением Чекалиной. Суд в закрытом от СМИ и слушателей режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Лерчек, осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, передает ТАСС.

«По Чекалиной заседание 5 ноября будет закрытое, пустят только на оглашение решения», – сообщили в пресс-службе суда.

Присутствие Чекалиной не планируется, ее интересы в процессе представит адвокат. В инстанции добавили, что решение по жалобе может быть принято не в день слушания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник блогер Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии. На прошлой неделе Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

В августе юристы Чекалиной обжаловали решение суда об условном сроке за вывод средств за рубеж.