В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.9 комментариев
Мосгорсуд закрыл от журналистов заседание по жалобе на приговор Лерчек
Мосгорсуд закрыл заседание по жалобе на приговор блогеру Лерчек
Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных переводах за границу, сообщили в апелляционной инстанции.
Мосгорсуд ранее перенес слушание по жалобе на приговор с 17 на 5 ноября в связи с лечением Чекалиной. Суд в закрытом от СМИ и слушателей режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Лерчек, осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, передает ТАСС.
«По Чекалиной заседание 5 ноября будет закрытое, пустят только на оглашение решения», – сообщили в пресс-службе суда.
Присутствие Чекалиной не планируется, ее интересы в процессе представит адвокат. В инстанции добавили, что решение по жалобе может быть принято не в день слушания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник блогер Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии. На прошлой неделе Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.
В августе юристы Чекалиной обжаловали решение суда об условном сроке за вывод средств за рубеж.