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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    4 ноября 2026, 04:33 • Новости дня

    Трамп заявил об отсутствии планов наносить удар по Ирану

    FT: Трамп заявил об отсутствии планов наносить удар по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    У Соединенных Штатов нет планов в ближайшее время наносить удар по Ирану, заявил в интервью FT президент страны Дональд Трамп.

    «Кажется, мы получаем все, что хотим», – заявил Трамп Financial Times.

    Он добавил, что удовлетворен состоянием противостояния с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США одобрили проект соглашения с Ираном о взаимных уступках по ядерной программе и разморозке иранских активов.

    Официальный представитель МИД Катара заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры США и Ирана.

    До этого президент США заявил о необходимости поразить еще несколько целей в Иране.

    3 ноября 2026, 06:25 • Новости дня
    Удар США по иранскому острову Кешм назвали оборонительным

    Журналистка Гриффин: США атаковали остров Кешм в ответ на обстрел самолета

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

    Гриффин в X также отметила, что это не является началом новых масштабных атак со стороны Соединенных Штатов.

    «Источники подчеркивают, что это не эскалация», – заявила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в X.

    По ее словам, произошедшее является продолжением ударов, которые наносились на протяжении последних шести месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм.

    В воскресенье Иран направил Международной морской организации при ООН документы с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам.

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    3 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    Al Arabi Al Jadeed: США и Иран пошли на уступки по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты одобрили проект соглашения с Ираном, предполагающий взаимные уступки по ядерной программе и разморозке иранских активов, пишет газета Al Arabi Al Jadeed.

    Вашингтон одобрил проект соглашения с Тегераном, предложенный катарскими посредниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabi Al Jadeed. «Вашингтон и Тегеран пошли на взаимные уступки по иранской ядерной программе и замороженным финансам Ирана. Тегеран объявит о своих уступках по ядерной программе взамен на получение части замороженных средств», – сообщил источник издания.

    В настоящее время американская и иранская стороны обсуждают формат объявления о достижении договоренностей. Ожидается, что реализация меморандума пройдет в несколько этапов, после чего стороны вернутся к переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил об отсутствии влияния резких высказываний в СМИ на переговоры между США и Ираном.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о продолжении консультаций с Вашингтоном через катарских посредников.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио отметил отсутствие конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 13:05 • Новости дня
    Командование Ирана назвало пять условий устойчивого мира на Ближнем Востоке

    Иран потребовал от США снять санкции и выплатить репарации для мира в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи перечислил пять основных принципов устойчивого мира на Ближнем Востоке, среди которых полное снятие санкций и выплата репараций.

    «Прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане и Газе. Полное снятие санкций и разблокировка активов иранской нации. Выплата репараций. Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Гарантии, что агрессия не повторится вновь», – заявил Абдоллахи.

    Он пояснил, что этот план представляет собой иранскую карту устойчивой безопасности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Инициатива также предполагает выработку совместных мер и замену изношенного американского зонтика безопасности на Ближнем Востоке на Ормузский механизм, детали которого пока не раскрываются. Абдоллахи добавил, что Тегеран рассматривает звучащие в свой адрес угрозы во время переговоров как принуждение.

    В настоящее время Иран и США ведут интенсивный диалог по урегулированию конфликта через посредников. На фоне напряженности между двумя странами практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, что уже привело к росту цен на топливо в большинстве государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

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    3 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    ВМС Индии спасли экипаж захваченного пиратами иранского судна

    ВМС Индии освободили 20 членов экипажа иранского судна от пиратов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Индийские военно-морские силы провели операцию по спасению 20 членов экипажа захваченного пиратами иранского судна в Аравийском море, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

    Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию в Аравийском море, в ходе которой освободили захваченное пиратами иранское рыболовецкое судно Azini и 20 членов его экипажа.

    «Поздравляю ВМС Индии с успешным проведением тщательно скоординированной 48-часовой операции по спасению всех 20 членов экипажа рыболовецкого судна Azini, захваченного пиратами», – цитирует министра ТАСС.

    По словам главы ведомства, операция прошла 2 ноября на расстоянии более 3 тыс. километров от Мумбаи. Он отметил, что оперативное обнаружение и безопасный перехват судна из рук хорошо вооруженных пиратов состоялись при своевременной поддержке военно-воздушных сил страны.

    Министр подчеркнул, что личный состав продемонстрировал готовность Индии защищать человеческие жизни и обеспечивать стабильность в Индийском океане. Индия остается твердо приверженной поддержанию безопасности морских путей в регионе, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сомалийские пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini.

    В прошлом месяце участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против морского пиратства.

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    3 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Катар счел резкие заявления в СМИ не влияющими на переговоры США и Ирана

    МИД Катара: Резкие заявления в СМИ не означают провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкие высказывания в средствах массовой информации не следует рассматривать как свидетельство провала переговорного процесса между США и Ираном, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    «Что касается эскалации в СМИ, <…> если бы мы в Катаре в ходе любых переговоров и любого посредничества считали, что заявления и эскалация в СМИ являются показателем успеха или провала переговоров, мы бы не завершили ни одни переговоры, которые вели ранее», – сказал дипломат ТАСС.

    По его словам, Вашингтон и Тегеран сохраняют приверженность дипломатическому урегулированию и в настоящее время обмениваются идеями в режиме реального времени. Аль-Ансари добавил, что Доха опирается на события, происходящие непосредственно в рамках переговорного процесса, и на официальные ответы сторон на катарские инициативы.

    Представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что делегация катарских посредников вернулась в Доху после проведения в Тегеране трехчасовой встречи по урегулированию американо-иранского конфликта. По его словам, участники встречи обменялись мнениями по различным предложениям, направленным на преодоление разногласий.

    Накануне Reuters сообщило, что катарские переговорщики отправились в Тегеран для обсуждения возможной сделки с США с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. По данным агентства, переговоры по проекту соглашения ведутся на протяжении последних восьми дней.

    Кроме того, аль-Ансари назвал преждевременным обсуждение участия России и Китая в качестве гарантов возможного американо-иранского соглашения. Он подчеркнул, что в настоящее время посредники сосредоточены на достижении самой договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Ранее посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    3 ноября 2026, 10:43 • Новости дня
    Bloomberg: Выборы в Конгресс США стали референдумом о доверии Трампу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Промежуточные выборы в Конгресс США, которые многие избиратели воспринимают как референдум о втором сроке президента Дональда Трампа, открылись во вторник на фоне роста цен и недовольства экономикой.

    Американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс, которые рассматриваются как всенародная оценка второго срока президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Ожидается, что демократы смогут перехватить контроль над Палатой представителей, а победа в Сенате рассматривается как реальная, хотя и менее определенная перспектива.

    Избиратели, по данным опросов, раздражены высокой стоимостью жизни, скачком цен на топливо после начала войны с Ираном и неопределенностью вокруг рабочих мест и перспектив крупнейшей экономики мира в эпоху искусственного интеллекта. Демократы ведут у республиканцев по уровню доверия по ключевым вопросам – от экономики и внешних войн до миграции.

    Даже контроль демократов хотя бы над одной палатой способен серьезно осложнить работу администрации Трампа, которую почти два года поддерживал послушный Конгресс, утверждавший спорные назначения и налоговые реформы. Демократическая партия обещает использовать новые полномочия для расследований против президента и его союзников в госструктурах и за их пределами.

    Трамп пытается мобилизовать ядро сторонников, опираясь на личную популярность в движении Make America Great Again и среди части независимых избирателей. «Представьте, что в бюллетене указана моя фамилия», – заявил Дональд Трамп на митинге в Айове, призывая голосовать за республиканцев, несмотря на падение собственного рейтинга одобрения.

    Борьба за контроль над Сенатом усугубляется затянувшимся подсчетом досрочных и почтовых бюллетеней и серией судебных разбирательств. Министерство юстиции обжаловало решение федерального судьи по выборам в Сенат на Аляске, а Верховный суд отклонил попытку администрации Трампа добиться изъятия тысяч бюллетеней в Калифорнии по неподтвержденным обвинениям в нелегальном голосовании иностранцев.

    Республиканские кандидаты, поддержанные Трампом, столкнулись с проблемами даже в традиционно консервативных штатах Техас, Аляска, Канзас и Южная Каролина. Одновременно демократы ставят на победу прогрессивных фигурантов вроде кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Саида, вокруг которого развернулась внутренняя борьба в Демпартии с участием таких политиков, как Александрия Окасио-Кортес.

    Крупнейшие доноры усилили накал кампании: предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов, значительную часть – в поддержку республиканца Кена Пакстона в Техасе, где демократы не выигрывали на уровне штата с середины 90-х. При этом в ряде штатов, включая Мэн и Огайо, активно расходуются средства суперкомитетов, ведущих агрессивную рекламу против кандидатов обеих партий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник опросы и прогнозы предрекли Демократической партии США разгромную победу на промежуточных выборах в Конгресс. В тот же день европейские аналитики предупредили о рисках для Европы в случае перехода Конгресса под контроль демократов. В понедельник испанская газета El Pais назвала выборы в США «референдумом о конце трампизма» и сообщила о возвращении Дональдом Трампом отмененных митингов.

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе

    Al-Watan: Спецслужбы Сирии задержали готовивших подрыв НПЗ боевиков «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки Сирии совместно с силами внутренней безопасности предотвратило террористическую атаку ливанского движения «Хезболла» на нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс.

    Сирийские силовики задержали участников связанной с «Хезболлой» ячейки, которые планировали подорвать нефтеперерабатывающий завод в провинции Хомс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Al-Watan.

    В ходе совместной операции Главного управления разведки и сил внутренней безопасности у боевиков изъяли подготовленные для теракта взрывные устройства.

    НПЗ в Хомсе наряду с заводом в Баниясе играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка Сирии нефтепродуктами. В октябре на предприятии завершили ремонт установки первичной переработки нефти проектной мощностью 1 млн тонн сырья в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Главное управление общей разведки при МВД переходного правительства Сирии сообщило о предотвращении теракта против нефтеперерабатывающего завода в городе Хомс.

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    3 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в ОАЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В январе – сентябре 2026 года Россия поставила в Объединенные Арабские Эмираты рекордные 27 тыс. тонн подсолнечного масла.

    Стоимость экспортированного в ОАЭ подсолнечного масла составила более 38 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

    По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос в 18 раз в физическом выражении и в 21 раз – в стоимостном.

    В «Агроэкспорте» отметили, что за девять месяцев текущего года в Эмираты было отправлено больше подсолнечного масла, чем за любой полный год ранее.

    Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году, когда за 12 месяцев Россия экспортировала в ОАЭ 18,4 тыс. тонн масложировой продукции на 24,6 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия увеличила в 6,5 раза экспорт агропродукции в Южную Америку.

    Также Грузия вдвое нарастила закупки российского подсолнечного масла.

    Кроме того, Россия обошла Украину по экспорту подсолнечного масла.

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    3 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков подтвердил подготовку саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители России, США и Китая ведут работу над организацией трехстороннего саммита с участием лидеров стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Работа по организации такой встречи ведется», – заявил Песков в интервью Financial Times, которое приводит РИА «Новости».

    В публикации газеты отмечается, что в настоящий момент представители трех государств обсуждают возможность проведения встречи на высшем уровне между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков сообщил об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином двусторонних отношений на встрече на полях саммита АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров.

    Песков заявил о необходимости серьезной предварительной работы для возможной встречи Путина, Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    3 ноября 2026, 19:09 • Новости дня
    Азербайджан запретил въезд 14 гражданам Ирана

    Азербайджан запретил въезд 14 гражданам Ирана за призывы к перевороту

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Азербайджана объявили нежелательными лицами 14 граждан Ирана, среди которых оказались депутаты и религиозные деятели, закрыв им въезд в страну из-за призывов к насильственной смене власти, пишут местные СМИ.

    Под ограничения попали лица, чьи выступления в средствах массовой информации и социальных сетях затрагивали суверенитет и безопасность страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство АПА. В Баку отметили попытки пропаганды религиозного радикализма и призывы к насильственной смене власти со стороны иранских экспертов и представителей СМИ.

    В список вошли депутаты иранского парламента Камран Газанфари, Абольфазл Зохреванд, Аббас Моктадаи Хорасгани и Алиреза Салими. Въезд также запрещен главному редактору газеты «Кейхан» Хоссейну Шариатмадари, члену Совета экспертов Ирана аятолле Мохсену Араки и секретарю Высшего совета культурной революции Абдольхосейну Хосровпанаху.

    В октябре азербайджанские власти закрыли въезд 31 гражданину Турции за публикации, направленные против конституционного строя и руководства Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату государственной власти в республике.

    Весной пресс-служба парламента страны сообщила о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне недружественных действий.

    В прошлом году российские власти не допустили на территорию страны парламентария Азербайджана Азера Бадамова из-за его публичных антироссийских заявлений.

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    3 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    КСИР сбил два американских беспилотника у острова Кешм

    Anadolu: КСИР сбил два американских беспилотника MQM-170 к югу от острова Кешм

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявило об уничтожении двух американских беспилотников типа MQM-170 к югу от острова Кешм в Ормузском проливе.

    Принадлежащие США БПЛА типа MQM-170 выведены из строя с помощью современных систем радиоэлектронной борьбы, пишет Anadolu со ссылкой на сообщение КСИР.

    На данный момент перехвачено четыре беспилотника этого типа.

    В КСИР также сообщили об уничтожении американского беспилотника типа MQ-9 к востоку от Ормузского пролива, не уточнив его принадлежность.

    По данным иранских военных, всего сбиты 55 беспилотников типа MQ-9 и 14 аппаратов типа MQ-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе американских военных по расположенному на юге Ирана острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

    В понедельник СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов.

    В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о сбитом над Ормузским проливом беспилотнике MQ-1.

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    3 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Хезболла» отвергла обвинения Сирии в подготовке теракта в Хомсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления сирийских спецслужб о причастности к подготовке террористического нападения на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В заявлении пресс-службы движения подчеркивается, что отдел по связям со СМИ полностью отвергает заявления сирийских сил внутренней безопасности о связи предполагаемой террористической ячейки с «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    Движение также подтвердило, что не имеет «никакого присутствия или связей на сирийской территории и не причастно к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности и стабильности Сирии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе.

    В понедельник спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) на тот же завод.

    В апреле заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил о давлении США на Сирию с целью открытия фронта против Ливана.

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    3 ноября 2026, 11:15 • Новости дня
    Около резиденции Трампа развернули боевой лазер против дронов

    The War Zone: Возле поместья Трампа во Флориде разместили боевой лазер LOCUST

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для защиты от небольших беспилотников развернули боевую лазерную установку LOCUST.

    Для защиты поместья американского лидера разместили высокоэнергетический лазер LOCUST мощностью 30 киловатт, который предназначен для борьбы с небольшими беспилотными аппаратами, пишет The War Zone.

    Использование лазерного оружия в сочетании с другими системами противовоздушной обороны имеет смысл в районах с потенциально высокой угрозой, к которым относится Мар-а-Лаго.

    Подобные установки уже применялись американскими военными в реальных условиях. В 2022 году армия подтвердила развертывание двух лазерных систем за рубежом, а в начале этого года комплексы появились на границе с Мексикой. Работа одной из таких систем в феврале привела к закрытию воздушного пространства вокруг Эль-Пасо в штате Техас. После этого инцидента Пентагон заключил новое соглашение с Федеральным авиационным управлением об использовании лазерного оружия на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде установили системы противовоздушной обороны на фоне повышенных опасений за безопасность американского лидера.

    Ранее военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца.

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    3 ноября 2026, 08:45 • Новости дня
    Индийский моряк погиб при воздушной атаке на судно у берегов Омана

    Моряк погиб при атаке на индийское судно у берегов Омана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что у побережья Омана неопознанный воздушный объект нанес удар по индийскому грузовому судну, в результате чего погиб один член экипажа.

    Индийское грузовое судно MSV Al Jusufi с 14 моряками на борту подверглось атаке с воздуха у берегов Омана, передает ТАСС.

    «Второго ноября индийское судно MSV Al Jusufi, на борту которого находились 14 индийских моряков, подверглось удару неопознанного воздушного объекта у побережья Омана», – заявил Сарбананда Соновал.

    По его словам, 13 членов экипажа смогли благополучно эвакуироваться, их спасла береговая охрана Омана. При этом один из моряков скончался от полученных травм.

    Глава ведомства добавил, что министерство и посольство Индии в Омане поддерживают связь с местными властями для оказания помощи выжившим и содействия их возвращению на родину, а также для репатриации тела погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил о получении находившимся у берегов Омана судном пробоины из-за попадания неизвестного снаряда.

    Ранее министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил о поражении снарядом нефтяного танкера с 15 индийскими моряками в Ормузском проливе.

    Также министерство иностранных дел Индии сообщило о ранении 11 индийских граждан при атаке на торговое судно в Ормузском проливе у побережья Омана.

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