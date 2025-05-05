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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 17:25 • Новости дня

    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти не допустили парламентария Азербайджана Азера Бадамова на территорию страны из-за его неоднократных публичных антироссийских заявлений.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

    Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

    В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии «Русского дома» в Баку.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    5 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    В результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Дагестана неизвестные напали на наряд ДПС, что привело к гибели троих сотрудников, сообщило МВД республики.

    В сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан говорится, что около 14.20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В результате вооруженного нападения, предварительно, погибли трое полицейских.

    Нападавшие после совершения преступления скрылись на служебной автомашине. В регионе был объявлен план «Перехват», сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия.

    Ранее СМИ сообщили, что в столице Дагестана в понедельник произошла перестрелка, в ней погибли сотрудники правоохранительных органов.

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    5 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Миронов потребовал проверки выдачи жилья мигрантам за государственный счет

    Миронов направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить субсидии мигрантам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить законность предоставления мигрантам государственных жилищных субсидий и сертификатов.

    Как передает ТАСС, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В документе депутат просит поручить региональным прокуратурам проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц, обеспечивающих права граждан России.

    В письме Миронов отмечает, что за последнее время участились случаи незаконного получения субсидий на жилье и жилищных сертификатов новыми гражданами России. Политик подчеркивает, что подобная практика распространилась по всей стране и вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку жилье выделяется бывшим мигрантам за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей, которые годами не могут улучшить жилищные условия.

    По словам Миронова, механизм предоставления жилищных сертификатов остается непрозрачным – списки получателей скрываются от общественности. Депутат указал, что эта сфера становится все более криминализированной, а коррупционные риски возрастают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост миграции ускоряет повышение цен на недвижимость, увеличивает рентные платежи и ухудшает обеспеченность жильем.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить выдачу субсидии на жилье семье мигрантов в Мытищах после общественного резонанса.

    Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ограничить долю мигрантов в некоторых районах до десяти процентов от числа жителей.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы

    Суд счел, что снятие ареста с активов Чубайса приведет к выводу их за рубеж

    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы признал, что Анатолий Чубайс и еще семь фигурантов дела могут вывести арестованные активы из страны при снятии ограничений.

    Чубайс и другие ответчики не заинтересованы в сохранении своих активов в России и могут их вывести за границу в случае снятия ареста. Такое определение вынес Арбитражный суд, отказав снять арест с активов подозреваемых.

    В определении указано, что часть фигурантов дела находится за пределами России, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. В частности, Чубайс и Удальцов покинули Россию, Киселев объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.

    Ранее Анатолий Чубайс направил в суд ходатайство о снятии ареста со своих активов. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску «Роснано».

    Согласно документам суда, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Удальцова, Киселева, Подольского, Пихои, Пимкина, Аветисяна, Тычинина убытки на 3,892 млрд рублей и более 20 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ. Кроме того, под арест попало имущество близких родственников обвиняемых.

    Ранее суд арестовал имущество топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Арестованы управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Подольский.

    Следствие считает, что в 2017 году злоумышленники сфальсифицировали отчетность для сокрытия убытков, чтобы получить господдержку и избежать отзыва государственных гарантий. В результате, в 2022–2024 годах государство выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества, а сам Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с его активов и счетов.

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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    5 мая 2025, 01:40 • Новости дня
    Спасатели нашли тело погибшей сноубордистки на Карамкенском перевале

    В Магаданской области обнаружили тело погибшей после схода лавины девушки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Карамкенском перевале снежная лавина накрыла двух девушек на необорудованной трассе, одной удалось выбраться самостоятельно, поиски второй завершились трагически.

    Обнаружение тела погибшей девушки подтвердили спасатели Магаданской области, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на необорудованной горнолыжной трассе Карамкенского перевала, где в воскресенье сошла снежная лавина.

    В результате происшествия под снегом оказались две сноубордистки. Одной из них удалось самостоятельно выбраться из-под снежной массы и добраться до ближайшего поселка. Поисковые работы второй девушки продолжались всю ночь при участии спасателей и волонтеров.

    По завершении поисково-спасательной операции под снегом было обнаружено тело погибшей девушки, о чем сообщили в региональном МЧС. Специалисты отметили, что работы на месте ЧП завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на горе Арагац в Армении лавина накрыла девять туристов, из которых восемь выжили, а один пропал без вести. В Магаданской области спасатели обнаружили и эвакуировали двух выживших туристов после схода лавины. На казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла гражданка России.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

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    5 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Умер депутат Госдумы Качкаев

    Депутат Госдумы Качкаев умер в Башкирии

    Умер депутат Госдумы Качкаев
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

    О кончине сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, отметив, что смерть наступила предположительно из-за проблем с сердцем, передает ТАСС.

    Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что у Качкаева произошла остановка сердца, и выразил соболезнования его родственникам и коллегам.

    Павел Качкаев родился в Башкирии в 1951 году, окончил Уфимский авиационный институт. Он занимал различные руководящие должности в регионе, в том числе руководил администрацией одного из районов Уфы, был министром ЖКХ, мэром города и депутатом Госдумы с 2011 года.

    В январе скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис.

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    5 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей

    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей до 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 80 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни – к 80 годам. В прошлом году – 79,5 [года]», – сказал он, передает ТАСС.

    Собянин также рассказал о завершении программы реконструкции и модернизации столичных поликлиник. По его словам, из 350 ветхих поликлиник в Москве к настоящему моменту осталось совсем немного, а к концу года все они будут обновлены или построены заново.

    В апреле Минздрав сообщил о замедлении роста продолжительности жизни в России, а ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет.

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    5 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о гибели двух человек при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области

    Хинштейн: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона на автомобиль около села Щеголек Беловского района, в результате которого два человека погибли, трое ранены.

    Два человека погибли и трое ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Беловском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Он рассказал, что утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus.

    «В нем находилось пять работников агрохолдинга «Молочник». В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», – написал он в Telegram-канале.

    Хинштейн уточнил, что еще один мужчина и две женщины получили ранения – ушибы и ссадины, их доставят в Курскую областную больницу.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

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    5 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет внимательно следить за заявлениями и действиями будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее неоднократно выступавшего с критикой в адрес России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что Москва уже обратила внимание на недружелюбные высказывания Мерца в адрес России и не видит у него стремления к нормализации отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    «Мы будем смотреть на действия [Мерца], – пообещал представитель Кремля. – И на слова, но прежде всего – на действия следующего канцлера», – заявил Песков. Он добавил, что ранее Мерц делал заявления, которые не свидетельствуют о его желании наладить диалог с Россией.

    Песков также подчеркнул, что Россия всегда готова к взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству с другими государствами, включая Германию, несмотря на перемены в немецком руководстве. По его словам, российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва открыта к развитию глубоких отношений настолько, насколько этого хотят партнеры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новые назначения в правительстве ФРГ могут повлиять на отношения Берлина с Москвой.

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    5 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Супруга Петросяна опровергла сведения о миллионном долге артиста перед ФНС

    Брухунова назвала фейком данные о долгах Петросяна перед ФНС

    Tекст: Ирма Каплан

    Жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла данные о миллионном долге супруга перед ФНС, назвав подобные сведения фейком.

    Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна опровергла сведения о долгах артиста перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Татьяна Брухунова назвала их фейком.

    «Это все фейк», – сказала она ТАСС.

    Информацию о якобы наличии у Петросяна задолженности ФНС более 1,2 млн рублей появилась ранее в Telegram-канале Shot.

    Как писала ранее в этом месяце газета ВЗГЛЯД, супруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой пришлось опровергать очередные фейки о плохом самочувствии артиста.

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    Театр Ленсовета приостановил показы спектаклей с Боярским до конца сезона

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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