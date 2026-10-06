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При атаке на судно у берегов Омана пострадали 11 граждан Индии
МИД Индии: При атаке на судно MT On Peace в Ормузском проливе ранены 11 индийцев
Торговое судно MT On Peace под флагом Панамы подверглось атаке в Ормузском проливе у побережья Омана, в результате ранения получили 12 членов экипажа, включая 11 граждан Индии, заявило индийское министерство иностранных дел.
«Мы осуждаем совершенное сегодня нападение на торговое судно MT On Peace (IMO 9893204), шедшее под флагом Панамы, у побережья Омана», – заявили в МИД Индии, передает РИА «Новости». В ведомстве добавили, что судно было поражено снарядом. Из 19 членов экипажа 17 – индийцы.
Пострадавшие при поддержке властей Омана были эвакуированы и сейчас получают медицинскую помощь. Индийская сторона выразила благодарность Оману за содействие.
В министерстве также подчеркнули глубокую обеспокоенность Индии в связи с продолжающимися нападениями на суда в регионе и призвали немедленно прекратить подобные атаки ради мира и стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник снаряды поразили три судна в Ормузском проливе.
В прошлом месяце гражданин Индии погиб при атаке на судно MV Cape Dao у берегов Омана.
Летом грузовое судно Индии пошло ко дну после атаки у берегов Йемена.