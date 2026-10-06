При атаке на судно у берегов Омана пострадали 11 граждан Индии

МИД Индии: При атаке на судно MT On Peace в Ормузском проливе ранены 11 индийцев

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы осуждаем совершенное сегодня нападение на торговое судно MT On Peace (IMO 9893204), шедшее под флагом Панамы, у побережья Омана», – заявили в МИД Индии, передает РИА «Новости». В ведомстве добавили, что судно было поражено снарядом. Из 19 членов экипажа 17 – индийцы.

Пострадавшие при поддержке властей Омана были эвакуированы и сейчас получают медицинскую помощь. Индийская сторона выразила благодарность Оману за содействие.

В министерстве также подчеркнули глубокую обеспокоенность Индии в связи с продолжающимися нападениями на суда в регионе и призвали немедленно прекратить подобные атаки ради мира и стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник снаряды поразили три судна в Ормузском проливе.

В прошлом месяце гражданин Индии погиб при атаке на судно MV Cape Dao у берегов Омана.

Летом грузовое судно Индии пошло ко дну после атаки у берегов Йемена.