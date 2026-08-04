Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
Грузовое судно Индии пошло ко дну после атаки у берегов Йемена
Индийское судно Faize Noore Oliya в акватории Красного моря получило повреждение из-за снаряда вблизи территориальных вод Йемена, оно затонуло, сообщил министр судоходства Индии Сарбананда Соновал.
«Все 14 членов экипажа были спасены береговой охраной Йемена», – написал чиновник в соцсетях, передает РИА «Новости».
По словам министра, спасенных моряков, среди которых 13 граждан Индии, благополучно доставили в порт Моха. Власти страны решительно осудили нападение. Ранее йеменские издания писали об ударе заминированного катера по сухогрузу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня вооруженные люди обстреляли грузовое судно у берегов Йемена. Ранее министр судоходства Индии Сарбананда Соновал подтвердил гибель трех индийских моряков у побережья Омана.
В начале лета йеменские хуситы запретили проход связанных с Израилем кораблей через акваторию Красного моря.