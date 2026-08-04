Российские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и УстиновкиХарьковской области.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах рядом с Уланово, Бунякино, Рыжевкой и Писаревкой.

При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нижней Журавки, Подлимана Харьковской области, Святогорска, Татьяновки и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Николаевки, Никаноровки, Славянска, Краматорска, Веролюбовки, Куртовки и Николайполья ДНР.

За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Грузского, Дружковки, Водянского, Новогригоровки, Анновки, Доброполья ДНР, Райполя, Новопавловки и Иванови Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 355 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

В минувшие выходные российские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку.

До этого российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР.

Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль.

ВС России за минувшую неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов.