Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
ВОЗ оценила риск распространения вируса Бурбон в США
Выявленный на территории американского региона случай инфицирования редким вирусом Бурбон не представляет масштабной угрозы для здоровья населения, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Всемирная организация здравоохранения контролирует ситуацию с недавним инцидентом в Соединенных Штатах. Представитель Панамериканской организации здравоохранения Себастьян Олиэль подтвердил осведомленность специалистов о пациенте из Нью-Йорка, передает РИА «Новости».
«На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий», – сказал Олиэль.
Напомним, академик Онищенко оценил вероятность завоза вируса Бурбон в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка в июле сообщили о шестой жертве легионеллеза. Американские эпидемиологи зафиксировали рекордный рост случаев заражения клещевым вирусом Повассан. CNN сообщил, что в Нью-Йорке обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой.