Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
CNN: В Нью-Йорке обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой
В штате Нью-Йорк зафиксировали три вероятных случая заболевания туляремией
На американском острове Лонг-Айленд выявили пациентов с подозрением на редкую кроличью лихорадку, передающуюся человеку через укусы клещей и грозящую тяжелым сепсисом.
Опасное заболевание выявили на острове Лонг-Айленд, передает ТАСС.
По данным компании CNN, американские медики подозревают туляремию у трех пациентов. Заболеваемость в этом районе традиционно остается низкой, однако статистика демонстрирует постепенный рост.
В 2024 году местные власти зарегистрировали четыре эпизода инфекции, в 2023 году – три, а в 2022 году – всего один. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что пик заражений обычно приходится на период с мая по сентябрь. Ежегодно в стране фиксируется менее 200 подобных диагнозов.
Бактерии попадают в организм человека через укусы клещей или мух, контактировавших с больными кроликами. Инфицирование также происходит через грязную воду, пыль или плохо термически обработанное мясо. Болезнь не передается от человека к человеку, но вызывает высокую температуру, увеличение лимфоузлов и крупные язвы, грозящие сепсисом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией.
Американские эпидемиологи зафиксировали в стране рекордный рост случаев заражения вирусом Повассан.
Национальная разведка США ранее подтвердила факт хранения возбудителей туляремии на территории Украины.