Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Посольство рекомендовало туристам на Кубе подготовиться к отключениям света
Российским туристам на Кубе посоветовали держать телефоны заряженными и иметь запас питьевой воды из-за регулярных перебоев с электричеством на острове.
Посольство России на Кубе призвало соотечественников подготовиться к возможным отключениям света, передает РИА «Новости».
Российский посол в республике Виктор Коронелли обратился к приезжающим туристам с рекомендацией.
«В связи с периодическими отключениями здесь электроэнергии рекомендуем приезжающим сюда россиянам стараться иметь, прежде всего, заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой воды», – заявил дипломат.
Национальная энергосистема Кубы во вторник вновь полностью вышла из строя. Это произошло на фоне попыток восстановления после предыдущего масштабного блэкаута. Государственное издание Cubadebate уточнило, что причиной нового сбоя стало колебание в сети. За последние 30 дней электроснабжение на острове полностью прерывалось пять раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью отключилась из-за резких колебаний в сети.
Днем ранее масштабная авария на изношенных объектах обесточила всю территорию страны.
Российский посол Виктор Коронелли назвал причиной энергетического кризиса жесткие санкционные ограничения Вашингтона.